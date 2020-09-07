Куйвашев рассказал, когда школы перейдут на дистант

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что школы будут полностью переходить на дистанционное обучение, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.

Сейчас в Екатеринбурге из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение две школы (№148 и №179), где заболели восемь и шесть сотрудников соответственно. До выявления COVID-19 в этих образовательных организациях прошли педсоветы, участие в которых принимали зараженные учителя, поэтому другого выхода не было — на временный дистант пришлось переводить школы в полном объеме, сообщил губернатор. На онлайн-обучение переведены 1 354 ребенка.

Кроме того, в школах №16, №120 и №180 болеет по одному ребенку, в школе №97 — один педагог – в результате на дистанте оказались четыре класса общей численностью 110.

Закрылся детский сад «Радуга», где заболел один педагог. Закрыты две группы в садике №67, где заразился один сотрудник и по одной группе в садиках №75 и №339, где заболели один ребенок и один педагог, соответственно.

Губернатор рассказал, что еще до начала учебного года были составлены четкие инструкции по поведению в ситуациях, когда выявляется случай COVID-19:

Педагоги или школьники с симптомами инфекционного заболевания сразу же отстраняются от учебного процесса. В помещениях, где они находились, проводится дезинфекция. Ученики и классный руководитель того класса, где обнаружен случай коронавируса, должны пройти медосмотр и тестирование на COVID-19. Весь класс переходит на дистанционное обучение до получения отрицательного результата теста и до получения заключения врача о том, что можно вернуться к обучению в школе. При этом, даже после возращения в школу, первое время для карантинного класса будут действовать особые правила. Для учеников и классного руководителя должен быть организован отдельный вход и рядом с входом — учебный класс. На уроках всем необходимо пользоваться масками (и менять их минимум раз в три часа), а педагогам — и перчатками тоже. Питание должно быть организовано в отдельное время и из одноразовой посуды. В таком режиме учебный процесс должен быть организован до результатов повторного тестирования, которое проводится на 8-10 день наблюдения после получения первого отрицательного теста или раньше — при появлении первых же симптомов заболевания, сходного с COVID-19.

По данным регионального оперштаба на 7 сентября, в Свердловской области зарегистрировано еще 125 случаев COVID-19, из них 63 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 26 163.