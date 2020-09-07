Курс евро впервые с 2016 г. превысил 90 руб. Чего ждать дальше

7 сентября курс евро на Московской бирже впервые с августа 2016 г. превысил 90 руб. (плюс 86 коп.), курс доллара увеличился на 80 копеек — до 76,24 руб. Рубль падает на фоне низких цен на нефть: стоимость ноябрьских фьючерсов на баррель нефть Brent снизилась на 1,71% до $41,93 за баррель. Кроме того, на стоимость рубля влияет санкционная риторика Германии: канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает введения санкций против России по «Северному потоку – 2Ф» из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Сейчас давление на курс рубля носит скорее спекулятивный характер, существенного падения рубля ждать не стоит, в отличие от высокой волатильности курса, сказал РБК директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Помимо новостей из Германии, на движение курса рубля будет влиять и развитие протестов в Беларуси.

Пока Ангела Меркель не обсуждала с президентом Владимиром Путиным ситуацию с Навальным, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.