В Областном суде допросили свидетелей по делу «уктусского стрелка»

В облсуде начался допрос свидетелей по делу Алексея Александрова. Его обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе летом 2018 г. Ожидается, что суд допросит около 70 человек.

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней.

Подозреваемый в деле появился спустя год — в декабре 2019 г. был задержан Алексей Александров, инженер Машиностроительного завода им. Калинина. Его вычислили через соцсети и форумы, посвященные оружейной тематике, сообщал DK.RU. Обвинения предъявлены по п.п.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Вину он признал.

Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. 3 августа 2020 г. следователи СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела. В середине августа стало известно, что Александров отказался от суда присяжных.

7 сентября одними из первых допросили молодых людей, которые ходили за грибами и наткнулись на девушек. Одна из них на тот момент была еще жива. По словам свидетелей, она «хрипела, а изо рта шла пена». Именно эти люди вызвали «Скорую». Кроме того, по видеосвязи допросили человека, который размещал объявления о продаже заготовок для пневматики, в покупателе он опознал Алексея Александрова.

Родственники погибших девушек рассказали интернет-порталу E1 подробности дела, которые стали им известны. В частности, по их словам, в своих показаниях Александров рассказывает детали совершения преступления. Кроме того, в компьютере у обвиняемого были обнаружены стихи, в которых речь идет об убийствах женщин. В показаниях он также рассказывает, что в школе его били и вымогали деньги.

Но в школе много кого обижали, а он не попытался никак это изменить — ни спортом заняться, ничего. И вот он уже взрослым придумал эту «программу возмездия», по которой за четыре тысячи его детских обид должны были умереть четыре человека. По одному человеку на тысячу, — рассказала E1 Алина Солтанова, мать убитой Ксении.

Кроме того, она пояснила, что от потерпевших поданы иски о возмещении морального вреда на 10 млн руб.

Это для того, чтобы он не мог выйти по УДО, не смог улучшить себе условия. Нам не нужны его деньги, — сказала Алина Солтанова.

Поддержать Алексея Александрова в суд приходит только его 80-летний отец, который не верит в виновность сына. Он собирается писать обращение президенту страны Владимиру Путину, потому что считает, что его сына заставили дать нужные показания.