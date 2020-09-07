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«Почему? Это короткий вопрос с длинным ответом». Финансист Андрей Мовчан уехал в Лондон

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«Почему? Это короткий вопрос с длинным ответом». Финансист Андрей Мовчан уехал в Лондон
Иллюстрация: Личная страница на Facebook

«В мире сегодня переезд перестал быть решением жизни и стал периодической рутиной». Один из авторитетнейших российских финансистов и критиков покинул страну. Навсегда или нет, пока неясно.

#НОВОСТИ

Известный финансист Андрей Мовчан, генеральный директор и совладелец инвесткомпании Movchan’s Group, уехал с семьей в Лондон. Об этом сам Мовчан написал в Facebook. Он сказал, что пока не знает, переехал навсегда или нет: «В мире сегодня переезд перестал быть решением жизни и стал периодической рутиной. Пока выглядит как «навсегда», но я хорошо знаю, что лучший способ насмешить Б-га это рассказать ему о своих планах».

Мовчан не стал писать о причинах переезда, назвав «Почему?» коротким вопросом с длинным ответом: «Я на него отвечу — обязательно, но чуть позже». 

 
Каких-либо угроз в России Андрею Мовчану, который часто критикует экономическое и политическое устройство государства, не поступало: «Никто нас не останавливал, не преследовал, ничто, казалось, в России нам не угрожало кроме отсутствия миндального молока в «Кофемании» по случаю коронавируса». Тем не менее, один из клиентов Мовчана написал ему, что «теперь спокоен за свои инвестиции».
 
 
Он отметил, что будет продолжать читать российские новости, работать с российскими клиентами, говорить дома по-русски, писать для русскоязычных, переживать по поводу событий в России и поддерживать контакты с друзьями и знакомыми. При переезде его бизнес никак не меняется, добавил финансист.
 
Автор: Андрей Пермяков
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