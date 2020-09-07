«Почему? Это короткий вопрос с длинным ответом». Финансист Андрей Мовчан уехал в Лондон

Известный финансист Андрей Мовчан, генеральный директор и совладелец инвесткомпании Movchan’s Group, уехал с семьей в Лондон. Об этом сам Мовчан написал в Facebook. Он сказал, что пока не знает, переехал навсегда или нет: «В мире сегодня переезд перестал быть решением жизни и стал периодической рутиной. Пока выглядит как «навсегда», но я хорошо знаю, что лучший способ насмешить Б-га это рассказать ему о своих планах».

Мовчан не стал писать о причинах переезда, назвав «Почему?» коротким вопросом с длинным ответом: «Я на него отвечу — обязательно, но чуть позже».

Каких-либо угроз в России Андрею Мовчану, который часто критикует экономическое и политическое устройство государства, не поступало: «Никто нас не останавливал, не преследовал, ничто, казалось, в России нам не угрожало кроме отсутствия миндального молока в «Кофемании» по случаю коронавируса». Тем не менее, один из клиентов Мовчана написал ему, что «теперь спокоен за свои инвестиции».