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Культурный мегапроект Путина затормозил. Сотрудники уволены, сроки строительства сорваны

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Культурный мегапроект Путина затормозил. Сотрудники уволены, сроки строительства сорваны
Автор фото: Alexander Grishin. Иллюстрация: Pixabay.com

Строительство культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах России затягивается из-за проблем с финансированием и неразберихи в правительстве.

#НОВОСТИ

Проект строительства культурно-образовательных и музейных комплексов по всей стране, затеянный в 2018 г., встал на паузу из-за проблем с финансированием, пишет «Медуза». Выделить деньги для строительства решили из средств «Роснефтегаза», который президент Владимир Путин называл «кубышкой от нефтегазовых доходов», однако сейчас 128 сотрудников фонда уволены без компенсации из-за желания инвестора сократить расходы.

Согласно программе строительства, во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были появиться филиалы Третьяковской галереи, Большого театра, Эрмитажа и Мариинского театра. По словам Путина, завершить строительство и оснащение всех комплексов должны были к концу 2023 г. Создание культурных центров должно было обойтись «Роснефтегазу» в 120 млрд руб., тогда как его нераспределенная прибыль только за 2019 г. составила 570 млрд. 

Однако после двух лет с анонсирования проекта «Роснефтегаз» решил сократить свои расходы мегапроект. За строительство культурных комплексов отвечает фонд «Национальное культурное наследие», учрежденный Третьяковской галереей, Эрмитажем, Большим и Мариинским театрами. Причинами оптимизации руководитель фонда Наталья Волынская называет падение цен на нефть и сокращение экономики из-за пандемии коронавируса. 

«Роснефтегаз» требует включить расходы на содержание фонда в строительную смету: сейчас проект частично регулируется как бюджетная стройка. В таких случаях затраты на инженеров, которые проверяют качество строительство, включены в стоимость объектов, а затраты на бухгалтеров, юристов и накладные расходы в госнормативы не укладываются. Кроме того, большинство согласований в части проектно-изыскательских работ и землеотвода уже решены, но основные здания проекта еще не согласованы, их строительство не началось.

Большинство сотрудников фонда «Национальное культурное наследие» были сокращены 4 июня, с грубым нарушением норм трудового права: «Роснефтегаз» не выделил средств на расчеты с уволенными, хотя фонд не раз обращался в компанию за деньгами, заявили экс-работники фонда в письме в электронную приемную Путина. Они добавили, что средств на содержание фонда хронически не хватало, а с октября 2019 г. им не выплачивали премиальную часть зарплаты, премии за январь-март 2020 г. были начислены всем, но не выплачены. 

В пресс-службах премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко привели позицию «Роснефтегаза», заявив, что штатная численность и зарплата сотрудников фонда «существенно завышены». Наблюдательный совет фонда в мае решил провести аудиторскую проверку затрат фонда, которая показала, что понесенные и планируемые затраты существенно превышают рыночный уровень цен.

Проблемы с финансирование уже привели к срыву сроков строительства образовательного комплекса в Калининграде.

Автор: Андрей Пермяков
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