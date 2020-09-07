Десятки тысяч за то, что никогда не пригодится. ТОП-6 вещей, которые не нужно покупать

Купить что-то с большим удовольствием и никогда не пользоваться? Этим могут похвастать миллионы людей. Канал «Азбука денег» перечисляет шесть вещей, которые можно смело назвать памятником нашей легкомысленности и транжирству. Покупая их мы считаем, что поступаем разумно, но в итоге они только пылятся и занимают место.

Дважды, а то и трижды хорошенько подумайте, прежде чем отдавать свои деньги за эти предметы:

1) Дорогостоящие домашние тренажеры

Велотренажеры, беговые дорожки, массажные кресла и т.п.

Конечно, задумка отличная, но скажите честно: вы видели кого-то, кто использует эти атрибуты здоровой жизни по назначению? Чаще всего они просто становятся вешалкой для одежды или пылесборником.

Если вы все же очень хотите себе дорогой тренажер, поищите вариант б/у. Многие люди будут рады продавать вам совершенно новый агрегат за небольшие деньги.

2) Креативные предметы по уходу за ребенком

Новоиспеченные родители часто сильно нервничают и переживают за здоровье малыша. А это огромный шанс для маркетологов. Прежде чем тратить деньги на креативные предметы по уходу за ребенком, поговорите с опытными мамами. Возможно, радионяня или контроллер дыхания младенца вам все же совершенно не нужны.

3) Аксессуары для домашних животных

Домашние питомцы любят, когда с ними играют и кормят. Для веселого досуга достаточно несколько игрушек, все остальное, как правило, в итоге валяется в темном углу. Домики и когтеточки превращаются в очередные пылесборники.

4) Поваренные книги

Они давно уже утратили свой практический смысл, т.к. сегодня в интернете можно быстро найти видео-рецепты на любой вкус и кошелек. Поваренные книги сегодня скорее интересный подарок или предмет коллекционирования. Если вы не ценитель такой полиграфии — не тратьте деньги.

5) Годовой абонемент в тренажерный зал

Заботиться о своем здоровье модно. Многие люди бегут в фитнес-зал, покупают абонемент сразу на год и счастливо выдыхают: миссия выполнена, галочка поставлена. Регулярно ходить в спортзал получается у единиц.

Этим нагло пользуются владельцы фитнес-центров, продавая абонементов в несколько раз больше, чем способен вместить зал.

6) Витаминные комплексы и всевозможные биодобавки

Мода на них проходит, но аптеки по-прежнему полны красивых коробочек, обещающих вам «здоровье и бодрость». Хотя врачи утверждают, что витамины из баночек усваиваются куда хуже тех, что содержатся в продуктах, и принимать их нужно и можно только после обследования, люди продолжаю покупать поливитаминные комплексы с самыми разными составами.