Объем инвестиций ₽1,6 млрд. MAKFA построит на Южном Урале крупный логистический центр

«Макфа» — один из российских лидеров по производству макаронных изделий, муки и круп, поставляющий продукцию во все регионы страны, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Именно поэтому у компании назрела необходимость в появлении современного логистического центра, который будет удовлетворять потребности развивающегося бизнеса, позволит отказаться от использования арендуемых площадей, а также повысит уровень качества хранения продукции.

Логистический центр MAKFA станет одним из крупнейших и технически продвинутых на Южном Урале. Он будет расположен в Сосновском районе Челябинской области, на основной производственной площадке «Рощинская». Общая площадь объекта около 12 тыс.кв. метров.

«Цель проекта — разработка эффективного, концептуального и объемно-планировочного решения складской логистики», — рассказал главный инженер компании «Макфа» Дмитрий Мордвинов.

Принципиальное отличие будущего логистического центра от традиционных складских комплексов — максимальный уровень автоматизации процессов. В основе проекта будет лежать использование гравитационных технологий, роботизированных кранов-штабелеров и монорельсовой системы протяженностью около 500 м, которая станет Размещение продукции - на высокоточных фронтальных стеллажах в 14 ярусов с 5 аллеями, рассчитанных на количество более 27 тыс. паллетомест.

Для обслуживания товарных потоков в новом центре мы сделали выбор в пользу швейцарского производителя стеллажного оборудования, — отметил руководитель производственной площадки компании «Макфа» в Рощино Юрий Турутин. — Динамичные скоростные показатели оборудования с использованием автоматизированных устройств позволят производить одновременную отгрузку 10 автомобилей и 5 железнодорожных вагонов. Это новое поколение устройств, которые с использованием пользовательского интерфейса предоставляют еще больший уровень безопасности и удобства, это максимальный уровень производительности труда.

Сегодня завершена стадия проектирования объекта. В ближайшее время начнется первый этап строительства. На нем будут задействованы подрядчики из Челябинской области — специализированные строительно-монтажные организации. Металлоконструкции, из которых будет построен центр, изготовят в Златоусте, ограждающие сэндвич-панели в Челябинске. Срок окончания реализации проекта — конец 2021 года.