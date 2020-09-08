Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
75,59
89,47
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Объем инвестиций ₽1,6 млрд. MAKFA построит на Южном Урале крупный логистический центр

6 774
Логистический центр MAKFA станет одним из крупнейших и технически продвинутых на Южном Урале
Логистический центр MAKFA станет одним из крупнейших и технически продвинутых на Южном Урале. Автор фото: Евгений Еременко. Иллюстрация: «Макфа»

Компания «Макфа» объявила о начале реализации масштабного инвестпроекта — строительства логистического центра. Объем инвестиций 1,6 млрд рублей. Срок сдачи объекта намечен на конец 2021 года.

«Макфа» — один из российских лидеров по производству макаронных изделий, муки и круп, поставляющий продукцию во все регионы страны, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Именно поэтому у компании назрела необходимость в появлении современного логистического центра, который будет удовлетворять потребности развивающегося бизнеса, позволит отказаться от использования арендуемых площадей, а также повысит уровень качества хранения продукции.

Логистический центр MAKFA станет одним из крупнейших и технически продвинутых на Южном Урале. Он будет расположен в Сосновском районе Челябинской области, на основной производственной площадке «Рощинская». Общая площадь объекта около 12 тыс.кв. метров.

«Цель проекта — разработка эффективного, концептуального и объемно-планировочного решения складской логистики», — рассказал главный инженер компании «Макфа» Дмитрий Мордвинов.

Принципиальное отличие будущего логистического центра от традиционных складских комплексов — максимальный уровень автоматизации процессов. В основе проекта будет лежать использование гравитационных технологий, роботизированных кранов-штабелеров и монорельсовой системы протяженностью около 500 м, которая станет Размещение продукции - на высокоточных фронтальных стеллажах в 14 ярусов с 5 аллеями, рассчитанных на количество более 27 тыс. паллетомест.

Для обслуживания товарных потоков в новом центре мы сделали выбор в пользу швейцарского производителя стеллажного оборудования, — отметил руководитель производственной площадки компании «Макфа» в Рощино Юрий Турутин. — Динамичные скоростные показатели оборудования с использованием автоматизированных устройств позволят производить одновременную отгрузку 10 автомобилей и 5 железнодорожных  вагонов. Это новое поколение устройств, которые с использованием пользовательского интерфейса предоставляют еще больший уровень безопасности и удобства, это максимальный уровень производительности труда.

Сегодня завершена стадия проектирования объекта. В ближайшее время начнется первый этап строительства. На нем будут задействованы подрядчики из Челябинской области — специализированные строительно-монтажные организации. Металлоконструкции, из которых будет построен центр, изготовят в Златоусте, ограждающие сэндвич-панели в Челябинске. Срок окончания реализации проекта — конец 2021 года.

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирусВ Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирус
    41 360
  • Прокуратура проверяет расходы мэрии Екатеринбурга на пиарПрокуратура проверяет расходы мэрии Екатеринбурга на пиар
    18 706
  • «Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда«Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда
    32 919
  • «Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга«Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга
    12 329
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.