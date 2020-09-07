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В Екатеринбурге все-таки появится канатная дорога

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В Екатеринбурге все-таки появится канатная дорога
Иллюстрация: pixabay.com

Александр Высокинский с того момента, как заступил на должность мэра Екатеринбурга, не теряет надежды запустить в городе канатную дорогу по примеру Нью-Йорка. Сначала ею хотели связать новые районы.

#ГОРОД#ВЫСОКИНСКИЙ#ТРАНСПОРТ

Кресельную канатную дорогу планируют построить в Екатеринбурге на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Мэр города Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому УК «Уктус» должна подготовить проект планировки и проект межевания территории, пишет ЕАН.

Согласно документу, канатная дорога пройдет по двум участкам земли, которые находятся в границах ГЛК «Уктус». Других подробностей проекта пока неизвестно. Судя по документам, речь идет об исключительно «спортивном» проекте:

Расположение канатной дороги

Документация

Источник: ЕАН

Напомним, впервые о канатной дороге в Екатеринбурге Александр Высокинский заговорил осенью 2018-го, сразу после своего избрания мэром. Речь шла о том, чтобы связать ею микрорайоны города.  

Мы рассмотрим эффективность канатной дороги, которая сейчас активно используется в Нью-Йорке. Когда мы строим канатку — нам не нужны колоссальные затраты на перенос путепроводов и сетей, — заявил тогда Высокинский.

В качестве наиболее возможных направлений для строительства назывались Ботаника, Химмаш и Академический. В прошлом году на встрече с журналистами во время выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга сообщил, что провести фуникулер на Химмаш не получится из-за неудачного для проекта расположения ЛЭП. Зато линия между Академическим и Ботаникой может быть перспективной.

О том, что проект канатки прорабатывается, глава города Александр Высокинский вновь сообщил в июне 2020 г., когда выступил перед депутатами гордумы.

Мы сейчас смотрим варианты канатной дороги Академический — Ботаника, Солнечный — Ботаника. Появится ли у нас такой транспорт или нет? Мы этого пока не исключаем, — заявил тогда мэр.

Автор: Анна Хлебникова
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