К бывшему совладельцу банка «Открытие» подали иски на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «ФК Открытие» подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк к основателю финансовой группы «Открытие» Вадиму Беляеву, пишет Forbes. В «Трасте» подтвердили подачу иска, отметив, что задача банка — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств.

Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией своего отца Вольфсон. По мнению истцов, он создал схему с целью вывода активов из «Открытия», и неофициальный периметр банка включал 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. Через эти компании Беляев вывел из «Открытия» сотни миллионов долларов, утверждают истцы.

В качестве доказательств приводятся электронные письма с обсуждением сделок, которые проходили по следующей схеме. Банк «Открытие» или «Траст» выдавали миллиардные необеспеченные займы компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг. После получения денег заемщик покупал бумаги, указанные в документах кредита, затем через несколько дней бумаги продавались, а деньги не возвращали кредитору, а в качестве займа отправляли компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или другой офшорной структуре. Затем деньги делились на части и выдавались разным компаниям неофициального периметра в качестве займов, а в итоге попадали на счета компаний Беляева и его партнеров.

Крупнейший пример таких транзакций — вывод 22 млрд руб. кредитных средств, полученных от «Траста» на компанию Беляева Atesolia в июне 2017 года — за пару месяцев до того, как было объявлено о санации «Открытия». Всего в иске упомянуты транзакции общей суммой 116 млрд руб., совершенные в 2016-2017 гг., их итогом стали плохие активы на балансах OICL и Otkritie Capital, которые Беляев перевел на баланс «Открытие холдинг» 16 августа 2017 г. 29 августа долги компании перед «Трастом» реструктурировали, а через несколько часов после этого ЦБ ввел в «Открытии» временную администрацию.

Компания «Открытие холдинг» осталась в собственности предыдущих акционеров банка, в феврале 2020 года она подала заявление о банкротстве.

Адвокаты Вадима Беляева и он сам не стали комментировать иск.

«ФК Открытие» был передан в Фонд консолидации банковского сектора в конце августа 2017 г. — банк стал жертвой собственной бизнес-модели, подразумевавшей бесконечные поглощения, и столкнулся с оттоком клиентских средств после понижения кредитного рейтинга за несколько месяцев до этого.

В июле 2019 г. Центробанк подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам банка, в котором потребовал взыскать с них 289,5 млрд руб. причиненных убытков. Ответчиками Вадим Беляев, экс-президент кредитной организации Рубен Аганбегян, бывший председатель правления Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев. ЦБ требовал от них вернуть средства, которые предоставил «Открытию» на поддержание ликвидности в форме депозитов и выделил на докапитализацию банка.