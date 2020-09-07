Епархиальный суд может отлучить опального схимонаха Сергия от церкви

Очередное заседание Епархиального церковного суда по делу схимонаха Сергия, которое может грозить ему отлучением от церкви, состоится в Екатеринбурге 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов.

24 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение об извержении Вас из священного сана. Однако Вы не подчинились этому решению и не поминая своего Архиерея, продолжили совершать богослужения, в том числе Божественную литургию. 28 правило Святых Апостолов гласит: «Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного: таковой совсем да отсечется от Церкви, — говорится в повестке, направленной Сергию.

Кроме того, на суде Романову предстоит предоставить доказательства выдвинутых против архиерея обвинений «в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов».

Напомним, противостояние РПЦ и Среднеуральского женского монастыря длится уже несколько месяцев. Как писал DK.RU, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Бывший настоятель должен был покинуть монастырь и передать его под управление епархии. Однако этого до сих пор не произошло.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать. Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорит в том числе о правительстве страны, а также «мифе о коронавирусе».