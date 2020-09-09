Будет сдан в срок. Строительство хлебозавода «СМАК» стоимостью 4 млрд руб. идет по графику

Строительство объекта, важного для обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области, идет по графику, на сегодняшний день строительные работы завершены на 70%.

Объем инвестиций в проект на первом этапе должен был составить 3,6 млрд руб. Однако в силу объективных причин сумма инвествложений увеличилась и на данный момент составляет более 4 млрд руб. Финансовые риски изначально были заложены в проект, поэтому увеличение затрат на ход его реализации не повлияло.

Работы по возведению стратегически важного для Свердловской области объекта идут по графику

Напомним, новый хлебозавод начали строить летом прошлого года на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, запустят новое производство в 2021 году. К 2024 году планируется увеличить объемы выпуска продукции в два раза — до 200 тонн в день хлебобулочной и кондитерской продукции и увеличить годовую выручку до 7 млрд руб.

Работы по возведению стратегически важного объекта для региона идут по графику, в строительстве задействовано 250 рабочих, привлечено 20 субподрядных организаций.

На сегодняшний день завершаются работы по возведению теплого контура здания, основное благоустройство территории закончат к октябрю, —- рассказывает директор хлебозавода «СМАК» Владилен Фуфаров. — Основные строительные работы завершатся к концу года, в декабре на площадку начнут завозить технологическое оборудование, в январе начнется монтаж и пуско-наладочные работы.

Одна из главных задач на сегодня — подключение будущего предприятия к коммуникациям: электроэнергии, газу и воде. Инвестор надеется, что власти Свердловской области окажут содействие в решении вопроса, помогут ускорить процесс присоединения к сетям, что, в свою очередь, может позволить ввести завод в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Осваивать новую площадку планируют несколько лет. В первую очередь, в эксплуатацию запустят три новые немецкие технологические линии, которые займут порядка трети площадей. Остальная площадь будет резервом для расширения производства.