«Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия ответила президенту Национальной медицинской палаты России Леониду Рошалю, который предложил немецким врачам создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния политика. В обращении к Германской немецкой ассоциации медиков тот напомнил, что по итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального.

Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум. <...> Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами — мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер.

В ответ на предложение Рошаля Юлия Навальная написала следующее.

Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали. <...> Есть одна деталь, на которую я, как родственник пациента, хотела бы обратить внимание. Возможно, именно этот вопрос вам и стоит обсудить со своими российскими коллегами.

Я говорю про отношение к пациентам. Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас.