Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.09
75,18
89,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мой муж не ваша собственность». Навальная ответила Рошалю на идею лечить ее супруга

4 811
Леонид Рошаль
Леонид Рошаль. Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ

«Когда больной попадает в российскую больницу, оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью». Леонид Рошаль предложил создать консилиум по делу Навального.

#НОВОСТИ

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия ответила президенту Национальной медицинской палаты России Леониду Рошалю, который предложил немецким врачам создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния политика. В обращении к Германской немецкой ассоциации медиков тот напомнил, что по итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. 

Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум. <...> Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами — мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер. 

В ответ на предложение Рошаля Юлия Навальная написала следующее.

Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали. <...> Есть одна деталь, на которую я, как родственник пациента, хотела бы обратить внимание. Возможно, именно этот вопрос вам и стоит обсудить со своими российскими коллегами. 

Я говорю про отношение к пациентам. Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас.

Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Лукашенко оказался крепким орешком». «Перехваченная запись» разговора Берлина и Варшавы«Лукашенко оказался крепким орешком». «Перехваченная запись» разговора Берлина и Варшавы
    42 174
  • В Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирусВ Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирус
    35 617
  • Титановый гигант займет на рынке 40 млрд руб. Это позволит рефинансировать текущие долгиТитановый гигант займет на рынке 40 млрд руб. Это позволит рефинансировать текущие долги
    17 505
  • «Бюрократическая безграмотность!» Госпиталь Тетюхина так и не получил квоты на операции«Бюрократическая безграмотность!» Госпиталь Тетюхина так и не получил квоты на операции
    26 715
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.