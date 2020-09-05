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«Лукашенко оказался крепким орешком». «Перехваченная запись» разговора Берлина и Варшавы

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«Лукашенко оказался крепким орешком». «Перехваченная запись» разговора Берлина и Варшавы
Иллюстрация: Пресс-служба президента Беларуси

«Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Белорусские СМИ опубликовали диалог якобы между спецслужбами Германии и Польши, в котором те называют отравление Навального провокацией.

#НОВОСТИ

Прогосударственный белорусский телеграм-канал «Пул Первого» и БЕЛТА опубликовали запись перехваченного разговора между Ником из Берлина и Майком из Варшавы. Ник говорит, что «материалы по Навальному готовы» и вскоре должно последовать заявление канцлера.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

— Отравление подтверждается точно?

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный способ — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

— Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

— Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

— Пока.

О перехваченной записи разговора президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным:
Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. 
Автор: Андрей Пермяков
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