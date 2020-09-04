«Бюрократическая безграмотность!» Госпиталь Тетюхина так и не получил квоты на операции

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина до сих пор не получил областные квоты на 2020 год на операции по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию и пластике крупных суставов. Даже если эти квоты выделят сейчас, госпиталь не сумеет справиться со всем потоком желающих до конца года — сейчас операций ждет около тысячи пациентов.

Как считает руководство центра, в сложившейся ситуации виноват бывший глава свердловского минздрава Андрей Цветков.

Начиная с конца 2019 г. госпиталь при наличии очереди пациентов (жителей Свердловской области), нуждающихся в операциях, на всех уровнях региональной власти добивался выделения финансирования за счет средств областного бюджета. В начале 2020 г. позиция министерства здравоохранения Свердловской области была понятной и обнадеживающей: денежные средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которую жители смогут получить в госпитале Тетюхина, в бюджете спланированы и будут выделены после завершения всех нормативных процедур (имеются ответы Минздрава области), — приводит ЕАН слова Алексея Щелкунова, генерального директора госпиталя.

Однако до середины 2020 г. деньги так и не были выделены, а минздрав радикально поменял свою позицию, заявив, что финансирование госпиталю не может быть выделено в связи с изменением федерального законодательства. Алексей Щелкунов подчеркивает, что на самом деле какого-либо изменения в федеральных законах, являющегося правовым препятствием для доведения до медучреждения госзадания на проведение операций для свердловчан, не было и нет.

Ссылки министерства здравоохранения на якобы существующие запретительные нормы для госзаказа для госпиталя им. В. В. Тетюхина являются очередной попыткой отдельных чиновников ведомства уйти от ответственности за жизнь и здоровье населения Свердловской области и безответственным нежеланием заняться организацией медицинской помощи населению. Только такой оценкой можно сопроводить наследие аппарата бывшего министра Цветкова. Федеральное законодательство как раз позволяет и позволяло формировать аукционное госзадание. Эта практика всем известна и успешно применяется во всех регионах РФ, в том числе в Тюменской области. В этих регионах целевые областные бюджетные средства планируются по другой статье. У нас же от бюрократической безграмотности отдельных чиновников Минздрава области страдают сотни пациентов. Решить данную проблему возможно при желании еще в текущем году и соответствующим образом организовать работу на 2021 год, — считают в госпитале.

В региональном Минздраве, который недавно возглавил Андрей Карлов, обещают решить вопрос.

Министерство здравоохранения прорабатывает вопросы доведения финансовых средств областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи до медицинских организаций частной формы собственности. В настоящее время готовятся нормативно-правовые документы субъекта, — сообщили ЕАН в ведомстве.

Проблемы взаимоотношений с областными чиновниками у госпиталя длятся не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхин, оказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение. Дело в том, что 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2018 г. УКЛРЦ выиграл госконтракты на «оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии» на 195 млн руб. В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Ранее Владислав Тетюхин назвал эту ситуацию «планомерным уничтожением» госпиталя.

После смерти Владислава Тетюхина ситуация осталась сложной. В эксклюзивном интервью DK.RU его сын Дмитрий Тетюхин рассказывал, что с 2014 г. центр в Нижнем Тагиле недосчитался 190 млн руб. — это разница между тарифами по программе госгарантий и стоимостью медицинской услуги после аукциона.

По сути, прямые потери, потому что мы не можем отступать от стандартов лечения и вынуждены доплачивать из своего кармана. Это целенаправленное разорение госпиталя — так государственная медицина борется с конкурентами. Я спрашивал чиновников Минздрава: «Вы бы хотели лечиться за полцены?» Они не нашли, что ответить, — говорил Дмитрий Тетюхин.

О том, что бывший крупный акционер ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин продал свою долю в корпорации и вложил вырученные деньги в строительство госпиталя (общая сумма совместных с партнерами инвестиций составила около 3,2 млрд руб.), DK.RU писал в 2012 г. Еще 1,2 млрд руб. в строительство инвестировала область через Корпорацию развития Среднего Урала. Госпиталь заработал в конце 2014 г.