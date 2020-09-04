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«Откуда ему там быть?». Министр МВД не увидел криминала в отравлении Навального

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Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Сейчас МВД проводит доследственную проверку по возможному отравлению Алексея Навального. Если информация о наличии в его организме отравляющих веществ подтвердится, следствие будет открыто де-юре.

#НОВОСТИ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев полагает, что в ситуации с оппозиционным политиком Алексея Навального нет криминала, пишет «Интерфакс».

Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований, — заявил министр.

Сейчас МВД проводит доследственную проверку по возможному отравлению Навального — фактически это и есть следственные действия. Если информация о наличии в его организме отравляющих веществ подтвердится, следствие будет открыто де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Вместе с тем токсиколог Омской области Александр Сабаев 4 сентября сказал, что Навальный за неделю до госпитализации в сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением. 

Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела, — говорит он.

При этом, напомним, немецкие врачи выяснили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 

Автор: Андрей Пермяков
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