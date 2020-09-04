«Откуда ему там быть?». Министр МВД не увидел криминала в отравлении Навального

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев полагает, что в ситуации с оппозиционным политиком Алексея Навального нет криминала, пишет «Интерфакс».

Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований, — заявил министр.

Сейчас МВД проводит доследственную проверку по возможному отравлению Навального — фактически это и есть следственные действия. Если информация о наличии в его организме отравляющих веществ подтвердится, следствие будет открыто де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем токсиколог Омской области Александр Сабаев 4 сентября сказал , что Навальный за неделю до госпитализации в сидел на диетах для похудения, у него были проблемы с пищеварением.

Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела, — говорит он.

При этом, напомним, немецкие врачи выяснили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».