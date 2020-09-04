Дмитрий Волошин: «Образование стало на глазах маргинализироваться»

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», рассуждает на своей странице в Facebook о стремительно падающем качестве обучения.

— Забавно мы устроены. Цепляемся до последнего за привычное. С пеной у рта доказываем себе и окружающим, что ничего не происходит. Или, что все уже произошло и ничего не поменялось. Вот возьмем пандемию имени ковида. Уже понятно, что это история на годы. Уже понятно, что она вызвала тектонические сдвиги в экономике, социуме, и даже создало новое направление в психиатрии. Уже понятно, что новая реальность настает и ничего назад не вернется. К сожалению, будут еще заражения и локауты, маски будут самой малой неприятностью, ну а уж офисы станут скорее наказанием, чем привилегией. Таковы факты.

Но вместо того, чтобы менять и меняться, мы цепляемся за старую жизнь, которой уже не будет. Придумываем теории заговора. Как будто у Вселенной есть желание напакостить отдельному мне? Вот ей делать больше нечего. Или стоим в позе «пока начальство не скажет — я угрозы не вижу». Можно подумать, что начальство умнее? Да оно само в растерянности и даже панике. Или ищем факты, что все, что происходит, нереально. Вы уверены, что эти факты не выдумали те, кто так же желает, чтобы пандемии не происходило? Сто процентов так и было. И все же что-то меняется.

У меня болит душа по поводу образования. Я вижу, как резкий переход на удаленку уронил качество. Оно и неудивительно, надо же было как-то уметь учить удаленно. А если 40 лет выходил в аудиторию, а тут бац — и в зум, то разве может хорошо получиться? Но это ладно, настроится.

Сейчас еще разок закроют школы и со второй попытки все наладится. Я о другом. Образование на глазах стало маргинализироваться. В сеть пошли косяком те, кого тут отродясь не было. И кто видит спасение своего дохода в обучении «чему-то современному». Я их понимаю.

Но они же как дети. Дети, попавшие в репродукции Босха. Им наверстали красиво лендинг, пообещали скидку 50% и трудоустройство — они и верят. А дальше произойдет вот что: компании, которые «доят» этих несчастных, будут упрощать и маргинализировать свои образовательные продукты. А зачем учить хорошо, когда «на входе» те, кто не «але»? Дадим преподу методичку, пусть начитывает. Все равно никто не ждет результатов. Даже студент не надеется. А потом вся эта толпа «обученных» выплеснется на рынок. Заодно дискредитируя не только обучившую их школу, но и профессию в целом.

К чему мы идем? Понятно, что если «классическое» образование продолжит цепляться за миф о конечности эпидемии, то через пару лет маргиналы от EdTech снесут большую часть того, что еще осталось от качества обучения. И мы придем к ситуации начала нулевых, когда сотни коммереческих вузов почти что и похоронили систему высшего образования.

До сих пор разгребаем тот шабаш вседозволенности. Будет ли так в этот раз? Скорее всего — да. То, что уже происходило, неминуемо повторится, возможно, на новом уровне. Таковы факты.