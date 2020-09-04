Принцип «арендуй, а не покупай» не сработал. Как пандемия убивает минимализм

По идеологии минимализма, которая распространилась в последние 10 лет в странах Запада и России, во время пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса, был нанесен серьезный удар. Оказалось, что во время таких потрясений принципы «арендуй, а не покупай» и «выкинь всё, что не нужно» не вполне подходят большинству людей со средним достатком.

К 2020 г. показное богатство и избыток вещей стали считаться скорее дурным тоном: многие молодые потребители считают ощущения важнее обладания, и зачастую выбирают путешествия вместо дорогих машин. Тем не менее, привычка накапливать вещи за последние 100 лет только нарастала: каждый десятый американец арендует дополнительное место для хранения, показал прошлогодний опрос. Для многих их них хранение вещей — попытка подстраховаться на случай финансовой нестабильности.

Но в пандемию люди, которые до этого выбросили лишние вещи, начали жалеть, что избавились, к примеру, от настольных игр. Потребительский минимализм оказался привилегией тех, кто во время потрясений может позволить себе не переживать из-за выброшенных предметов, потому что легко купить их снова, не думая о деньгах.

Я боролась с этим около 30 лет, но теперь готова признать: моя мама была права, и у захламления есть смысл, — пишет автор The Atlantic Аманда Мулл.

В России, где уровень инфляции выше, чем в развитых странах, у жителей мало сбережений, а курс рубля нередко падает к доллару, накопительство вещей в период кризисов оказывается еще актуальнее. «В накопительстве есть сентиментальность и искаженная бережность к собственному прошлому. В период повышенной тревожности поиск стабильности представляется самым эффективным способом выживания», считает культуролог и куратор просветительских проектов Ольга Рубцова.

Далеко не все сегменты шеринг-экономики оказались приспособлены к пандемии. Так, во время карантинных ограничений в Москве, с середины апреля до конца мая, мэрия запретила сервисы каршеринга. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar не работал с конца марта до начала июня.