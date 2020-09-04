Обвиняемый в похищении человека отделался условным сроком

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Андрею Черепанову за похищение Олега Сербиенко.

Как рассказывал DK.RU, инцидент произошел 9 июля в центре Екатеринбурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 05:20 утра рядом со строительной площадкой на пересечении улиц Шейнкмана и Радищева двое мужчин насильно усадили третьего в ВАЗ-2114, после чего машина скрылась.

К вечеру похищенный мужчина — Олег Сербиенко — самостоятельно вернулся к месту проживания и рассказал, что его вывезли за город по Челябинскому тракту, избивали и требовали, чтобы он продал свою недвижимость в районе улицы Шейнкмана за 100 тыс. руб. Также Сербиенко утверждал, что нападение на него совершено не впервые и ранее он около пяти раз обращался в полицию.

Как выяснилось, Сербиенко проживал в вагончике на территории стройплощадки, где «Атомстройкомплекс» возводит многофункциональный центр с апартаментами. Ранее неподалеку была автомастерская, которая принадлежала Сербиенко, но когда на соседнем участке началась стройка, ее пришлось закрыть.

В компании «Атомстройкомплекс» тогда заявили, что вели с собственником земли переговоры о выкупе участка, однако не смогли прийти к общему решению, и добавили, что нынешний проект застройки не предполагает задействование участка, принадлежавшего Сербиенко.

Дело было расследовано в короткие сроки, Андрея Черепанова признали виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело второго участника также сейчас рассматривается.

На стадии судебных прений государственный обвинитель попросил суд признать Черепанова виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Черепанов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в силу чего уголовное дело по обвинению его в совершении инкриминируемого преступления рассматривается отдельно. Уголовное дело в отношении его подельника также находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Екатеринбурга, — уточнили в надзорном ведомстве.

Как писал Znak.com, в 2019 г. ИП Олег Сербиенко подал иск в отношении регионального управления Росреестра из-за незаконного изменения кадастрового номера участка, на котором находится принадлежащее ему здание по адресу Шейнкмана, дом 68, литер 2 «Л». Из-за изменения кадастрового номера нежилое здание стало частично занимать землю «Атомстройкомплекса».

Суд отказал мужчине в иске на основании того, что срок подачи заявления по данному факту уже истек. Последнее решение по делу Олега Сербиенко и «Атомстройкомплекса» было вынесено 5 июня 2020 г. Тогда с мужчины взыскали больше 64 тысяч руб. за аренду земельного участка, на котором стоит вагончик.

Добавим, что «Атомстройкомплекс» уже сталкивался с ситуацией, когда несговорчивые собственники земли отказывались покидать строительную площадку. Например, в жилом квартале на перекрестке улиц Уральская-Советская в центре двора остался стоять старенький деревянный дом площадью 40 кв. м, за который собственник попросил у застройщика 40 млн руб. «Атомстройкомплекс» предлагал выкупить объект за 11 млн руб., но владелец дома с предложением не согласился. В итоге компания пересмотрела проект застройки таким образом, чтобы строительные работы не касались участка несговорчивого жильца.