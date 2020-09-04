«Изменения в легких после COVID-19 со временем пройдут». Врачи о жизни после инфекции

Статистика восстановления после коронавирусной инфекции еще недостаточно накоплена, тем не менее, врачи считают, что полное выздоровление возможно. Агентство ЕАН собрало мнения специалистов о том, может ли болезнь стать фатальной и как снизить ущерб, нанесенный организму коронавирусом.

Новый коронавирус имеет симптомы, сходные с ОРВИ, но, по сути, к ОРВИ не относится. Дело в том, что возбудитель поражает не только респираторный тракт, но и многие другие системы, в том числе эндокринную, сердечно-сосудистую, центральную нервную систему, отмечает главный пульмонолог Свердловской области, научный руководитель клиники ГКБ № 33, профессор Уральского государственного медицинского университета Игорь Лещенко.

Соответственно, наиболее тяжело переживают болезнь пациенты, имеющие хронические заболевания — артериальную гипертензию, хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания. После выздоровления таким пациентам необходима помощь профильных специалистов: пульмонолога, реабилитолога, эндокринолога, невролога, кардиолога.

Еще одна группа пациентов — те, кто пострадал из-за нагнетания страхов в информационном поле и нуждается в психологической реабилитации. После COVID-19 люди зачастую предъявляют различные жалобы, не связанные с перенесенным заболеванием, — говорит Игорь Лещенко. — У кого-то болит рука, у кого-то шея, у кого-то «тянет мышцу».

По мнению Лещенко, полностью выздороветь от COVID-19 можно: болезнь не переходит в хроническую форму.

С экспертом соглашается Эльмира Прокопьева, заместитель главного врача по медицинской части ЦГКБ № 6 (больница занимается реабилитацией после COVID-19). Она рассказала ЕАН, что у людей, перенесших пневмонию, может длительно сохраняться кашель, но со временем он должен пройти.

В целом, по словам Прокопьевой, после коронавируса у пациентов отмечаются симптомы, в целом характерные для инфекционных заболеваний. Они объясняются интоксикацией — отравлением организма продуктами распада вирусных частиц и собственных пораженных клеток. Это так называемый астенический синдром — выраженная слабость, головные боли, нарушение сна, раздражительность.

Кроме того, у части пациентов с повторными отрицательными анализами до одного месяца может держаться субфебрильная температура — до 37,5 градусов. Чем она вызвана, вопрос пока открытый. Возможно, это связано с воздействием вируса на центральную нервную систему.

Есть предположение, что коронавирус запускает аутоиммунные реакции: когда вируса уже нет, но продолжается воспаление, которое вызвано ответом собственной иммунной системы не на «чужака», а на свои измененные клетки, — предполагает Эльмира Прокопьева.

Астенический синдром проходит в среднем за месяц, считают врачи. А вот последствия пневмонии, если человек ее перенес, могут длиться дольше, хотя и они проходят, и легкие восстанавливаются.

Игорь Лещенко отметил, что пожилые люди, которые сейчас находятся на реабилитации после COVID-19, спустя два месяца могут вести обычную жизнь — ходят по 10 тыс. шагов в день, посещают бассейн.

У них сохраняются небольшие изменения в легочной ткани, но они никак не ограничивают человека в обычном образе жизни, — свидетельствует врач.

Эксперты также говорят, что из-за интоксикации, потери белка, ограничения подвижности у человека, перенесшего COVID-19, случается потеря мышечной массы, в том числе в дыхательных мышцах. Поэтому для восстановления важны тренировки, дыхательная гимнастика и полноценное питание.

Игорь Лещенко добавляет, что больные, перенесшие коронавирус, в большинстве своем не нуждаются в проведении компьютерной томографии, которая сейчас стала так популярна. Даже если в легких есть какие-то изменения, они не имеют значения, если человек хорошо себя чувствует.

Легкие — очень компенсаторный орган. Изменения в легких, связанные с коронавирусной инфекцией, со временем пройдут. Гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте, ведите здоровый образ жизни. И, естественно, не курите!», — советует Игорь Лещенко.

Читайте также на DK.RU: «Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»