Набиуллина призвала банки списать плохие долги

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки тщательно переоценить качестве кредитных портфелей и списать плохие долги. Выступая на съезде Ассоциации российских банков (АРБ), она заявила, что финансовая система страны прошла коронакризис очень хорошо, и по итогам 2020 г. банковский сектор может получить 1 трлн руб. прибыли. В такой ситуации нежелание банков признать потери по невозвратным кредитам несет долгосрочные риски.

Очень важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось в долгий ящик. Я понимаю стремление банков растянуть эти регуляторные послабления, но «затягивание» признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний. Наличие некачественных активов на балансе снижает доверие инвесторов. Примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много: это и «потерянное десятилетие» в Японии в 90-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса 2007–2009 гг., и наш собственный опыт 2008–2009 гг., — заявила Набиуллина.

По ее словам, несмотря на стресс от ограничительных мер в первые месяцы коронакризиса, существенного ухудшения качества кредитов, как это было в 2014–2015 гг., не произошло. Доля проблемных и безнадежных ссуд в первой половине 2020 г. в корпоративном портфеле выросла всего на 0,1 п.п., до 11,1%). В будущем проблемы могут «догонять» заемщиков из тех отраслей, где спрос восстанавливается медленнее, но в целом ситуация сейчас не выглядит очень тревожной, говорит председатель ЦБ.

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Запас капитала в целом по банковскому сектору сейчас составляет 5,9 трлн руб. — это весьма серьезный запас прочности, которого хватит, чтобы при необходимости зарезервировать дополнительно около 11% кредитов банковского сектора.

Тем не менее, значительная часть прочности банковской системы создана господдержкой экономики, и ЦБ явно беспокоит, что накопление плохих долгов получит поддержку и отменит часть результатов работы регулятора по «расчистке» банковской системы, пишет «Коммерсантъ».

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В целом последние месяцы деловая активность восстанавливается, добавила Набиуллина. Так, за последнюю неделю общее отклонение входящих платежей вниз от нормального уровня составило −7,1% против с −7,3% неделей ранее. Отставание входящих платежей от «нормального» уровня в целом по экономике постепенно сокращается, но остается неравномерным: в розничной торговле ситуация лучше, в отраслях инвестиционного и внешнего спроса уровень входящих платежей оставался пониженным.