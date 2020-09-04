У 12% свердловчан есть иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор по Свердловской области провел исследования популяционного иммунитета к вирусу SARS CоV-2 у населения региона.

Желающие принять участие в проекте должны были заполнить анкету, размещенную на Яндекс-платформе. Всего было 16154 участников. Методом случайной выборки были определены 3149 волонтеров (1032 мужчины и 2117 женщин), разделенных равномерно на семь возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и старше 70 лет.

Анализ полученных результатов показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров. Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин, то есть гендерной составляющей в формировании иммунитета к COVID-19 нет.

Максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный — у возрастной группы 40-49 лет (7,9%).

Как сообщили DK.RU в Роспотребнадзоре, у школьников среднего звена (7-13 лет) уровень иммунитета относительно невысокий — 16,3%. Это значит, что угроза распространения коронавируса в средних учебных заведениях сохраняется.

Учитывая активность данного возраста, необходимо помнить о высоких рисках заноса и распространения COVID-19 школах и детских садах, а впоследствии и дома, в семейном окружении. В связи с этим высокую значимость приобретают профилактические мероприятия в образовательных учреждениях и настороженность родителей в плане профилактики острых респираторных инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию, — рассказали в ведомстве.

Анализ проведенных исследований показал, что в группе лиц, у которых отсутствовали контакты с больными COVID-19, антитела обнаружены у 11,8%, а у контактировавших с больными (дома и на работе) этот показатель составил 20,8%.

У лиц, переболевших COVID-19, антитела обнаружены в 73,1%, у не болевших — в 11,9% случаев.

Интересно, что 94,4% волонтеров, у которых обнаружены антитела, отрицают контакты с заболевшими коронавирусом, также у них самих не было никаких симптомов COVID-19 или ОРВИ. Таким образом, эти люди перенесли инфекцию бессимптомно.

В сентябре 2020 г. в Свердловской области начнется второй этап изучения иммунитета.

По данным на 4 сентября, в области COVID-19 обнаружен у 25668 человек. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса 466. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно 20129 человек.