«В 1994 г. на втором курсе получил первый гонорар. Безумные по тем временам $300»

В 2020 году «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года DK.RU публикует авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Уральского института химического машиностроения «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов, топ-менеджеры Контура, а также глава «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимир Крицкий.

На этот раз воспоминаниями о студенческих годах делится глава супертехнологичной компании BIOSMART. В колонке на DK.RU Александр Дремин рассказывает о первых заработанных $300, о любви к биометрии и о том, какую роль университет сыграл в его жизни.

Александр Дремин, генеральный директор компании BIOSMART:

— Уже годам к десяти я был уверен, что поступлю в УГТУ-УПИ и стану инженером-электронщиком. Мои родители сами были выпускниками УГТУ-УПИ: папа закончил физтех, мама — строительный факультет, поэтому я с самого детства знал, в каком вузе получают самое лучшее образование. Тем более, меня с детства привлекала электроника, а УГТУ-УПИ всегда считался одним из самых престижных технических вузов страны. Так что после школы я поступил на радиотехнический факультет (специальность АУТС — автоматика и управление в технических системах).

В университете мне прежде всего запомнилась та мощнейшая, буквально сбивающая с ног волна новой информации, в которую студенты погружались с первых дней учебы. Профессорско-преподавательский состав вуза — ученые с мировым именем и огромным педагогическим опытом — открыли нам доступ к колоссальному объему знаний, как теоретических, так и практических. И в свою очередь строго спрашивали с нас, бескомпромиссно требовали усердной учебы.

Чтобы справиться с невероятным массивом новых данных, нужно было научиться не только трудиться с максимальной самоотдачей, но и быстро анализировать информацию, выделять в массиве данных главное, отделять ключевые моменты от второстепенных, сразу проникать в суть вещей. Благодаря преподавателям студенты получили возможность выйти на новый уровень работы с информацией.

В силу того, что я поступил на первый курс в 1993 г., а диплом получил в 1998-м, мои студенческие годы пришлись на крайне трудное для страны время — период экономического спада. Как и многим ровесникам, мне приходилось совмещать работу и учебу. При этом я старался использовать любую возможность, чтобы не просто заработать деньги, но работать именно по специальности, развиваться профессионально, сразу применять полученные знания на практике в реальной жизни.

Помню, на втором курсе начал изучать язык программирования «Паскаль» и быстро нашел заказчика, для которого разработал программу автоматизации складского учета. Получил безумный по тем временам гонорар — 300 долларов, а программу с успехом использовали еще многие годы.

Как я уже сказал, один из важнейших навыков, которые дал мне УГТУ-УПИ, — это умение работать с большими потоками информации: анализировать массивы данных; вычленять самое важное и отсекать второстепенное; видеть структуры, закономерности и взаимосвязи. Кроме того, университет привил мне трудолюбие — готовность и привычку усердно трудиться на результат. Можно сказать, формирование этого навыка началось уже в самом начале первого курса, когда мы с ребятами съездили на картошку. И, безусловно, именно УГТУ-УПИ заложил фундамент всех моих профессиональных знаний.

Специальные предметы, которые я изучал на третьем курсе — системотехника, электроника, — легли в основу всего, что я знаю сейчас. Знаний, которые мы тогда получали, вполне хватало, чтобы в свободное время вместе с однокурсниками самостоятельно паять микросхемы, разрабатывать программы и собирать домашние персональные компьютеры.

Настоящей школой жизни стали для меня занятия по высшей математике, которую преподавала Валентина Александровна Табуева. Условием допуска к зачету по ее предмету было решение 100 интегралов. Алгебру преподавал Георгий Леонидович Ходак. На его занятиях мы решали задачи в N-мерном пространстве, которые очень развивали мышление. Курс по ТАУ (Теория автоматического управления) вел Александр Николаевич Оботнин. Помню, как на его парах решали классную задачу по управлению маятником на тележке.

Моими любимыми предметами была электроника и микросхемотехника. Лекции и практические занятия вел Василий Петрович Мокрецов. Уже тогда мы собирали сложные схемы контроллеров управления, писали софт для систем автоматизации.

Получив диплом, я пару месяцев проработал в магазине компьютерной техники. Но на дворе стоял 1998 г., и августовский кризис в одночасье поставил тот бизнес на грань разорения. Потом устроился в компанию «Технекс», где разрабатывал весовые системы для мукомольных заводов. По сути, целый завод — с многотонными весами, сотнями технологических устройств и тысячами сигналов управления — запускался с одной кнопки.

C 2003 г. работал в инженерной компании «Прософт-Системы» (г. Екатеринбург). Занимался разработкой аппаратных средств для АСУТП и АСКУЭ, руководил группой технической поддержки. В 2005 г. я заинтересовался темой биометрической идентификации, увидел высокий потенциал рынка и возможность для самореализации — и принял решение организовать собственный бизнес. Открыл компанию, в которую вложил все свои сбережения.

Я сам собирал первые приборы с паяльником в руках, сам разрабатывал для них программное обеспечение и одновременно с этим планомерно обходил все крупные организации и банки в нашем городе. В то время биометрию никто всерьез не воспринимал: помню насмешливые реплики: «Мы что, секретная служба какая-то?».

Тогда еще не было возможности привлекать инвестиции, не было инвестфондов и Сколково, приходилось брать кредиты, вкладывать собственные средства и даже продать автомобиль.

После восьми месяцев бесплодных хождений по потенциальным заказчикам мне позвонили из «Банка 24.ру» — их заинтересовал мой рекламный проспект. Я понял, что это мой единственный шанс достичь успеха. Установленная на кассовый узел тестовая система идентификации по отпечатку пальца быстро показала свою эффективность, и руководство банка приняло решение оснастить системой Biosmart все отделения. Это была настоящая победа!

Но год в целом вышел очень сложным: становление бизнеса потребовало одновременно заниматься всем — разрабатывать системы, поднимать продажи, изучать основы бухучета и управления.

В 2006 г. наша небольшая компания влилась в структуру ГК «Прософт-Системы» и сосредоточилась на крупномасштабном развитии биометрических продуктов и решений. Я сначала возглавил отдел «Биометрические системы», а в конце 2011 г. стал генеральным директором компании, которая сегодня известна по всему миру под именем BIOSMART.

На сегодняшний день среди наших заказчиков — такие киты рынка, как «Макдональдс», «Бургер Кинг», «Пятерочка», Министерство обороны, Росгвардия и концерн SKODA в Чехии. Большую ценность для компании представляет сотрудничество с Научно-образовательным центром «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ.

Под руководством директора доктора физ.-мат. наук, профессора Ильи Александровича Вайнштейна в центре ведется широкий спектр научных исследований в высокотехнологичных отраслях знаний. Специалисты НОЦ НАНОТЕХ оказали нам неоценимую помощь в научных исследованиях, оптических измерениях, отработке технологий производства и калибровке сканеров.

В 2020 г. мы планируем реализовать программу адресных стажировок для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов УрФУ. Мы хотим предоставить возможность студентам технических институтов — института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, физико-технологического института, института естественных наук и математики — применить полученные в вузе знания для решения практических задач высокотехнологичного бизнеса.

Для меня самого шанс работать по специальности и решать интересные задачи всегда имел огромное значение. Мне кажется, будет здорово, если студенты, которым интересно попробовать свои силы в разработке передовых, инновационных устройств и программного обеспечения, получат такую возможность в компании BIOSMART.

Биометрия сегодня активно развивается — эта сфера, где применяют самые передовые математические алгоритмы, нейросети. Все это интересно и очень перспективно. Кроме того, в будущем мы не исключаем для себя возможность разработки фирменной стипендиальной программы в партнерстве с вузом.

К каждому члену нашей команды я предъявляю те же требования, что и к самому себе. Каждый специалист компании BIOSMART должен быть так же увлечен биометрией, как и я, и быть готовым постоянно обучаться и развивать свои профессиональные навыки.

Нам важны люди, которые интересуются всеми аспектами своей специальности и готовы глубоко и всесторонне изучать свою профессиональную область и смежные сферы. Мы высоко ценим умение мыслить критически, навык решать нестандартные задачи. Важно и знание английского языка. И, разумеется, обязательное качество для каждого сотрудника — это трудолюбие. Мы работаем на результат — столько, сколько необходимо. Людям, для которых критически важно отбывать рабочий день строго от звонка до звонка, с нами не по пути.

Я рассматриваю УрФУ как приоритетный вуз для обучения своих детей. УрФУ для меня — не только родной университет, с которым меня связывает множество добрых воспоминаний, но прежде всего — один из безусловных вузов-лидеров по качеству предоставляемого образования не только в России, но, пожалуй, и в мире.

УрФУ всегда был и остается центром образовательных активностей. Так, в этом году университет в очередной раз стал партнером всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», которая проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с несколькими ведущими вузами страны.

Наша компания тоже приняла участие в подготовке этого масштабного испытания. Для студентов технических факультетов мы разработали серию интересных математических задач на биометрию лица и вен ладони.

УрФУ — вуз-легенда. Созданный ровно столетие назад, сегодня он продолжает подниматься в мировых рейтингах.

От лица коллектива компании BIOSMART и от себя лично я хочу пожелать вузу и впредь оставаться несокрушимым оплотом академической мысли; и как и всякий классический университет в XXI веке органично сочетать в учебном процессе фундаментальные научные знания и высокие технологии, знакомить учащихся как с достижениями старой школы, так и с новейшими современными разработками.