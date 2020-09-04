«Страхи — это нормально, а мечтать полезно». Крупнейший разработчик выпустил детскую книгу

Книжку о предпринимателях, рассчитанную на аудиторию от пяти лет, подготовила команда сервиса Контур.Эльба. «Мы вдохновились историями своей же аудитории и превратили их в сказки Эльбы. В них рассказывается, почему важно наслаждаться работой и не жить стереотипами», — рассказали DK.RU в компании, уточнив, что для команды детская книжка была необычным, но очень полезным опытом.

Мы хотели, чтобы дети узнали, кто такие предприниматели, хотели показать через эти истории, как люди находят себя, как создают свои компании, как не сдаются перед трудностями. Эти кейсы появятся в картине мира маленьких людей, и от этого их выбор в будущем будет осознаннее, — объяснили в Эльбе.

Как утверждают создатели книги, для Эльбы это имиджевая история. Через эмоциональный канал она планирует дотянуться до более широкой аудитории: люди, не связанные с Контуром, узнают, что в Эльбе есть много полезной информации для предпринимателей, и будут рекомендовать этот сервис тем, кто решит заняться бизнесом.

Помню, как здорово было договариваться о ценностях, которые мы вложим в книжку, о предпринимателях, которых возьмем в герои. Хотелось выбрать не только известных и больших, но и маленьких с их интересными историями. Поэтому у нас есть сказки о Федоре Овчинникове с Додо пиццей, об Оле Маркес с #Sekta, о ребятах, которые открывали в своих городах необычные магазинчики, прачечные или веломастерские. Главное — то, как они к этому шли и что поняли по пути. И у нас действительно получилось поднять много хороших тем. Например, про то, что страхи — это нормально, они есть у всех, работа должна нас радовать, верить в себя — важно, а мечтать очень полезно, — рассказал руководитель Контур.Эльбы Рамиль Шайхутдинов.

Составители книги рассказали DK.RU, что всего в книге 30 героев. Среди них совладелица и гендиректор сети клиник лазерной косметологии «Линлайн» Юлия Франгулова, продюсер Евгений Горенбург, производитель моющих средств «Биомикрогели» Андрей Елагин, собственник Koffer Павел Лебедев, создатель ювелирного бренда Avgvst Наталья Брянцева, владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, основатель «Керамиссы» Наталья Маянская и другие. Многие из них в разные годы были героями публикаций в «Деловом квартале».

Сказки Эльбы выйдут в продажу в октябре 2020 г. Книга будет представлена во всех известных книжных и интернет-магазинах, а предзаказ можно оформить уже сейчас. Некоторые сказки Эльбы выложены на площадках с подкастами в формате аудио-сказок, их можно послушать бесплатно.

Контур Эльба разработана группой компаний СКБ Контур (год основания — 1988), крупнейшим в России разработчиком онлайн-сервисов для бизнеса и бухгалтерии (b2b, b2g). Эльба — это онлайн-бухгалтерия, которая помогает предпринимателям с налогами и отчетностью.

Недавно DK.RU рассказывал о том, что Контур начал работать на рынке B2C, открыв сервис для бронирования отелей.