У семьи министра Мантурова появился отель за 2 млрд руб.

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный в центре Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов. Они говорят, что гостиница была куплена пару лет назад, тогда она называлась Golden Apple. Мантуровы реконструировали отель, передали его в управление международному оператору Hilton Worldwide, он открылся летом 2019 г. Отель, как говорится на сайте Hilton, построен в 1891 г. и был «излюбленным местом знаменитого русского писателя Антона Чехова». Он насчитывает 95 номеров, проживание стоит от 7800 руб. за ночь.

Земля под бывшим Golden Apple, по данным Росреестра, принадлежит компании «Смарт холдинг» — ей управляет фирма «360 менеджмент». Основной собственники и руководитель последней Антон Васин возглавляет также АО «Пансионат «Приморье». Эта структура, по данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрирована по одному адресу с 4-звездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» на 167 номеров в Геленджике. Конечными бенефициарами компании «Ведомости» называют Тамару и Валентина Мантуровых, которые, по данным РБК, являются родителями министра промышленности и торговли.

«360 менеджмент» также управляет отелем «Приморье Grand Resort Hotel». В компанию на запрос не ответили, в Минпромторге заявили, что вопросы не относятся к деятельности министерства и его руководства.

Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel составляет $25–30 млн (1,8–2,2 млрд руб.), но окупаются вложения в гостиницы гораздо дольше, чем в офисную и коммерческую недвижимость, говорят эксперты, опрошенные газетой. Однако сейчас сделок по продаже гостиниц немного, и определить цену таких объектов крайне сложно, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. Реконструкция отеля и привлечение известного гостиничного оператора пошло объекту на пользу, считает собственник управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Министры и члены правительства не могут заниматься коммерческой деятельностью лично или через доверенных лиц, если это не является их служебной обязанностью, но на членов их семей запрет не распространяется, напоминает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Денис Мантуров — один из богатейших членов правительства. За 2019 г. он задекларировал 586 млн руб. дохода, за 2018 г. — 443,4 млн руб., в 2017 г. он заработал 213,6 млн, а годом ранее — 144 млн руб.

Глава Минпромторга известен также тем, что иногда пользуется частными бортами для перелетов. Как говорилось в расследовании центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», за 9 месяцев 2019 г. общая стоимость перелетов бизнес-джетами по маршрутам Мантурова превышает 200 млн руб. Кроме того, Мантуров в командировках предпочитает люксовые отели: так, в ноябре 2016 г. Мантуров переночевал в гостинице Шанхая за бюджетные 1,388 млн руб.