Расследование ФБК до отравления Навального. Ефремову грозит 11 лет. Главное 3 сентября

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, снятое в Томске, перед отравлением политика. Фильм посвящен деятельности высокопоставленных чиновников и городских депутатов от «Единой России». Так, электроснабжение в Томске через предприятие «Горсети» контролирует глава томского отделения «ЕР» Владимир Резников, его сын Максим Резников возглавляет комитет городского хозяйства, а другой сын Резникова-старшего Игорь владеет фирмой, которая является поставщиком «Горсетей».

Томский водоканал принадлежит Дарье Токмининой, сестре руководителя фракции «ЕР» в городской думе Кирилл Новожилов. Как утверждают в ФБК, тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние 5 лет. УК «Жилище», в которую входит и УК «Тверская», вместе управляют почти 150-ю домами в Кировском и Советском районах Томска. Сейчас ООО «УК «Жилище» принадлежит жене депутата от «ЕР» Сергея Панасюка.

11 лет для Ефремова за пьяное ДТП

Артист Михаил Ефремов на заседании Пресненского райсуда признал вину в ДТП со смертельным исходом. Гособвинитель запросил для него 11 лет колонии общего режима, заявив, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, и его исправление невозможно без реальной изоляции от общества. Прокурор добавил, что у обвиняемого алкогольная зависимость, но «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем».

Ранее Ефремов то признавал вину, то отрицал и говорил, что виновен только в пьянстве. «Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло. Надо знать меру всегда. Потому что если не знаешь меры, пойдешь на 11 лет на нары», — заявил Ефремов в своем последнем слове. Запрошенный срок он назвал «смертным приговором». Приговор артисту огласят 8 сентября.