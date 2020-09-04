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Расследование ФБК до отравления Навального. Ефремову грозит 11 лет. Главное 3 сентября

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Расследование ФБК до отравления Навального. Ефремову грозит 11 лет. Главное 3 сентября
Автор фото: Maximaximax. Иллюстрация: Wikimedia.org

ФБК выпустил расследование о том, как в Томске депутаты поставили городское хозяйство под свой контроль. Ефремов признал вину в пьяном ДТП и назвал запрошенный обвинением срок смертным приговором.

#НОВОСТИ

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, снятое в Томске, перед отравлением политика. Фильм посвящен деятельности высокопоставленных чиновников и городских депутатов от «Единой России». Так, электроснабжение в Томске через предприятие «Горсети» контролирует глава томского отделения «ЕР» Владимир Резников, его сын Максим Резников возглавляет комитет городского хозяйства, а другой сын Резникова-старшего Игорь владеет фирмой, которая является поставщиком «Горсетей». 

Томский водоканал принадлежит Дарье Токмининой, сестре руководителя фракции «ЕР» в городской думе Кирилл Новожилов. Как утверждают в ФБК, тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние 5 лет. УК «Жилище», в которую входит и УК «Тверская», вместе управляют почти 150-ю домами в Кировском и Советском районах Томска. Сейчас ООО «УК «Жилище» принадлежит жене депутата от «ЕР» Сергея Панасюка.

11 лет для Ефремова за пьяное ДТП

Артист Михаил Ефремов на заседании Пресненского райсуда признал вину в ДТП со смертельным исходом. Гособвинитель запросил для него 11 лет колонии общего режима, заявив, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, и его исправление невозможно без реальной изоляции от общества. Прокурор добавил, что у обвиняемого алкогольная зависимость, но «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем». 

Ранее Ефремов то признавал вину, то отрицал и говорил, что виновен только в пьянстве. «Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло. Надо знать меру всегда. Потому что если не знаешь меры, пойдешь на 11 лет на нары», — заявил Ефремов в своем последнем слове. Запрошенный срок он назвал «смертным приговором». Приговор артисту огласят 8 сентября. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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