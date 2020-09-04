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Руководителям УГМК вручили награду от президента Путина

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Николай Цуканов, Андрей Паньшин
Николай Цуканов, Андрей Паньшин. Иллюстрация: УГМК

Почетной грамоты удостоились Игорь Кудряшкин и Андрей Паньшин. Президент отметил их трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Накануне полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил государственные награды жителям региона, сообщили DK.RU в Уральской горно-металлургической компании.

В частности, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин.

Игорь Кудряшкин определяет финансово-экономическую политику компании и стратегию коммерческой деятельности. Контролирует бюджетирование, снабжение и сбыт.

Андрей Паньшин определяет научно-техническую политику компании, перспективы развития, реконструкции и технического перевооружения металлургических и перерабатывающих производств УГМК, контролирует их текущую деятельность.

Руководителям УГМК вручили награду от президента Путина 1
Николай Цуканов и Игорь Кудряшкин. Фото: УГМК

Добавим, что буквально на днях признания главы государства удостоился еще один уральский предприниматель. Благодарственное письмо с подписью Путина получил владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Благодарю вас за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов в сфере защиты здоровья граждан и развитие благотворительной деятельности», — отмечалось в документе.

Напомним, во время пандемии Андрей Симановский активно помогал медучреждениям области в приобретении средств индивидуальной защиты, медборудования и тестов для выявления COVID-19. Кроме того, Симановский наряду генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным входит в число учредителей Фонда святой Екатерины, который в августе передал 30 новых автомобилей скорой помощи в соответствующую службу Екатеринбурга. В общей сложности на покупку автомобилей выделили 134 млн руб.

Автор: Мария Смирнова
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