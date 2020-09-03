Кремль «не склонен воспринимать» обвинения в отравлении Навального

В Кремле не склонны воспринимать никакие обвинения в причастности к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной, но ответа пока не последовало. Российскому послу в Берлине также не предоставили конкретную информацию о результатах исследований.

В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы безусловно заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом, — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что, по данным экспертизы, Навальный был отравлен веществом из группы, к которой относится и «Новичок», и назвала это попыткой заставить его замолчать. Поэтому мир ждет от Москвы ответов на сложные вопросы, добавила Меркель.

Ну по всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов… Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, — говорит Песков.

В Кремле также не понимают, что может быть причиной для каких-либо санкций и считают санкционный язык неприемлемым.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, назвал отравление Навального фальсификацией.

Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — заявил президент Беларуси (цитата по БЕЛТА).

Лукашенко предположил, что это сделано, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».