В рамках Иннопром онлайн обсудили автоматизацию пищевой промышленности в России

Мария Елкина, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России отметила, что машиностроение для пищевой перерабатывающей промышленности в РФ охватывает 29 направлений. В отрасли пищевого машиностроения сейчас действует более 270 предприятий в 51 субъекте Российской Федерации. 80% этих субъектов относится к малому и среднему бизнесу.

За последние 3 года у нас темпы изготовления оборудования для производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья выросло более чем в полтора раза. C такой же динамикой увеличились поставки на экспорт. На экспорт у нас поставляется достаточно большое количество пищевого оборудования. Преимущественно в страны СНГ, но также мы поставляем и в страны Дальнего Зарубежья. Даже в Аргентину наше оборудование для производства молока поставляется российскими машиностроителями. Что говорит о том, что российские производители готовы выпускать качественную продукцию, готовы выпускать конкурентноспособную продукцию, конкурировать с импортным оборудованием, — заявила Марина Елкина.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в ближайшие три года прогнозирует в России запуск проектов по производству сыра мощностью 200 тыс. т, в связи с этим в сегменте ожидается взрывной спрос на специализированное оборудование. Об этом сообщил генеральный директор «Национального союза производителей молока» Артем Белов в ходе сессии.

Есть целые сектора, в которых в ближайшие годы ожидается бум спроса на оборудование, — сказал он. — У нас сейчас взрывной спрос будет в сегменте производства сыра. В ближайшие три года будет реализовано проектов на примерно 200 тыс. т объемов производства. Чтобы вы понимали – это примерно треть от того, что мы производим сейчас.

Зрители сессии Иннопром онлайн имели возможность проголосовать на тему использования робототехнических решений в их компании. Только 16% аудитории ответили, что решения они уже используют, 25% — подтвердили, что планируют интегрировать решения в ближайшем будущем, 58% зрителей ответили, что это для них неактуально.

C 2018 года все проекты, которые у нас были, они в основном приходили из Европы и Америки, а с 2018-2019 годов мы стали сами более активно продавать через тех интеграторов, которые стали образовываться здесь в России именно в отрасли продуктов питания. Этот тренд свидетельствует о том, что компании в России заинтересованы во внедрении роботов, — отметил Андрей Данилов, руководитель отдела развития бизнеса Промышленной Робототехники FANUC.

По его словам, роботы могут помочь решить такую проблему как качество продукции. Роботы не болеют, элементарно моются и подвергаются дезинфекции. Они выполняют работу быстро и аккуратно.

По данным World Robotics за 2019 год в России на 10 000 человек на сегодняшний момент установлено 5 роботов, в Германии — 338, в Сингапуре — 831, — добавил Алексей Бунеев, директор по развитию Omron Россия.

По мнению спикера, спрос на робототехнику открывает большие возможности для российских предприятий молочной и мясной индустрии, а также производств переработки птиц, овощей и т.д.

У нас был опыт, когда мы брали российские станки и оборудование. К сожалению, они не выдержали конкуренции. Мы попробовали их и поставили на склад, — отметил Владилен Фуфаров, генеральный директор АО «СМАК».

Владилен Фуфаров уверен: российским производителям стоит сосредоточить внимание на логистических комплексах, на упаковочных решениях. Отечественных производителей пока мало и узнаваемость их маленькая. Хочется, чтобы им помогали, продвигали.