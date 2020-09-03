В Екатеринбурге продается несколько старинных особняков

В Екатеринбурге продается около десятка старинных зданий. Интернет-портал 66.ru изучил актуальные предложения. Самым дорогим особняком из выставленных на продажу является усадьба чиновника Шумкова на ул. Красноармейская, 53. Здание середины 1840-х годов площадью 1422 кв. м отреставрировано и продается за 170 млн руб.

Кирпичное здание на Горького, 6, которое продается в рамках банкротства Уральского финансово-юридического института, оценили в 75 млн руб. Столько же стоит усадьба Нурова площадью 683 кв. м на улице Чапаева, 1.

Дом мещанина Лазарева на Вайнера, 30 площадью 440 кв. м продается за 65 млн руб. Дом хлеботорговца Погудина на Горького, 39 площадью 571 кв. м выставлено на продажу за 98 млн руб. А детский сад «Городка юстиции», названный за свою форму «домом-улиткой» продается за 73 млн руб. За дом мещанина Чудинова площадью 340 кв. м на ул. 8 Марта, 30 просят 32 млн руб.

Ранее DK.RU писал о готовящейся продаже особняка на ул. Малышева, 40. Двухэтажное здание оценили в 2,6 млн руб., а земельный участок в 16 млн руб. Отмечалось, что на этой территории можно возвести гостинично-административный комплекс с подземной парковкой. Сообщалось о продаже двухэтажного особняка с хранилищем для денег по адресу Вайнера, 46. Здание оценили в 60 млн руб.

В августе девелоперская компания «Брусника» и министерство инвестиций и развития Свердловской области подписали концессионное соглашение, по которому компания приняла на себя обязательства по реконструкции объекта культурного культурного наследия — Дома фабриканта Злоказова, расположенного на Пролетарской, 3.

По условиям соглашения, реконструкция дома должна быть завершена до конца 2022 г. Предельный объем инвестиций со стороны Брусники составит 150 млн руб., сообщали DK.RU в пресс-службе застройщика. Обновленное здание предполагается использовать в качестве объекта отдыха, туризма и прочего социально-культурного назначения.