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Загрузка отелей Екатеринбурга выросла до 45%

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Загрузка отелей Екатеринбурга выросла до 45%
Иллюстрация: pixabay.com

В отели Екатеринбурга возвращаются туристы. При этом за время действия ограничительных мер в городе сократилось число хостелов, а крупные отели лишились части сотрудников.

#ОТЕЛЬЕРЫ#НОВОСТИ

Загрузка отелей Екатеринбурга после снятия части ограничений из-за COVID-19 восстановилась до 45%. Об этом говорится в исследовании компании Smith Travel Research (STR), их озвучила генеральный менеджер отеля Angelo by Vienna House в Екатеринбурге и член правления «Клуба отельеров» Ольга Акимова, пишет «Коммерсант-Урал».

По данным исследования, если в апреле-мае загрузка гостиниц составляла 10-12%, то к августу увеличилась до 43-45% (в прошлом году она доходила до 70%).

Рост загрузки екатеринбургские отельеры объясняют приездом индивидуальных туристов и групп спортивных болельщиков. По словам управляющего отелем «Эмеральд» Сергея Дерендяева, в Екатеринбург приезжают туристы из Тюмени, Перми, Челябинска.

Костяк команды отеля, говорит Сергей Дерендяев, удалось сохранить. Но во втором квартале доходы гостиницы сократились на 64% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

В Angelo by Vienna House в Екатеринбурге рассказали, что около 33% сотрудников перешли в более стабильные отрасли — во время действия ограничений невозможно было предсказать, сколько сотрудников потребуется для подготовки номеров и заселения.

Поддержать загрузку компании Usta Hotels помогло создание на базе отелей обсерваторов. Как рассказывал DK.RU, с введением в регионе ограничительных мер компания USTA Group рассматривала вариант консервации гостиниц из-за резкого падения бронирований. Затем в гостиницах принимали врачей, работающих с пациентами с коронавирусом и жителей региона, вернувшихся из других стран. По мнению генерального директора USTA Management, исполнительного директора «Клуба отельеров» Тамары Клишиной, рынок восстановится к концу года до 60-70%.

При этом в городе за время пандемии закрылась часть хостелов: вместо 80 после снятия ограничений Екатеринбурге открылось чуть больше 50-ти. По словам руководителя Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимира Окунькова, с проблемами столкнулись те бизнесмены, которые арендовали муниципальные или федеральные земельные участки:

Если им предоставляли льготы, то речь шла об отсрочке аренды, однако из-за отсутствия клиентов им все равно нечем платить.

По его мнению, к концу года загрузка хостелов достигнет лишь 40%.

Ранее в колонке на DK.RU управляющий отеля «Эмеральд» Сергей Дерендяев рассказывал, почему гостиничный бизнес оказался в патовой ситуации и как на развитие событий влияет ситуация неопределенности.

Автор: Анна Хлебникова
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