«Его хотели заставить замолчать». Меркель: отравление Навального не вызывает сомнений

В отравлении оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок» нет никаких сомнений, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она потребовала от Москвы дать объяснения по ситуации.

Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я резко осуждаю это от имени всего федерального правительства, — заявила Меркель.

В отравлении Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве, говорит канцлер Германии. Она подчеркнула, что этих ответов будет ждать весь мир.

В МИДе РФ ранее заявили , что утверждения Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами, а Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества.