Прокуратура всерьез занялась экологическим бедствием под Среднеуральском

О системности проводимой работы глава надзорного ведомства Сергей Охлопков рассказал во время встречи с горожанами и муниципальными депутатами, пишет ЕАН. Подробностями этой встречи поделился председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

Прокурор держит ситуацию на контроле и знает, что происходит. На первое решение Верхнепышминского городского суда, вынесенное не в пользу природоохранной прокуратуры, которая требует прекратить эксплуатацию переполненных пометохранилищ, будет подана апелляционная жалоба, поскольку надзорное ведомство не согласно с доводами суда, — приводит агентство слова Зернова.

Ведомство контролирует и еще один процесс, инициированный природоохранной прокуратурой, которая намерена взыскать со Среднеуральской птицефабрики несколько миллионов рублей за ущерб окружающей среде, нанесенный разливами фекальных вод.

Прокурор пообещал, что вопрос останется на его контроле. Он сделает все возможное, чтобы выйти на собственника птицефабрики и обязать его исполнить все судебные решения. Их несколько — они касаются слива жидких отходов и эксплуатации пометохранилищ, — пояснил Зернов.

Напомним, претензии к предприятию возникли из-за сточных вод в болото Молебское. В частности, в них зафиксировано превышение допустимой концентрации фосфатов в 5 раз, а азота аммонийного — в 4,8 раза. В мае 2018 г. природоохранная прокуратура Свердловской области направила предприятию иск с требованием оплатить штраф в 500 тыс. руб. за вред окружающей среде и прекратить работы, пока не будут очищены стоки. Однако с тех пор вопрос с утилизацией помета не был решен. Из-за проблем со сливом и выбросами отходов птицефабрика «Среднеуральская» в ноябре 2019 г. сообщала о закрытии двух убойных цехов и уведомила о сокращении 25% персонала (196 из 787 работников).

Две недели назад DК.RU рассказывал о новом витке противостояния местных жителей и птицефабрики: на предприятие пришли люди в куртках УГМК и закрыли стоки воды. Руководство тогда приняло решение о переводе всего убоя в Челябинскую область.

«Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 г., это первое предприятие региона по производству мяса птицы. Летом 2015 г. свердловский арбитраж признал птицефабрику банкротом по иску Сбербанка, которому госпредприятие задолжало 238,4 млн руб., сообщал DK.RU. После этого она перешла под контроль челябинского агрохолдинга «Равис», который выкупил долги Среднеуральской птицефабрики перед Сбербанком (порядка 300 млн руб.), вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб. По данным регионального министерства АПК, предприятие занимает 11,5% рынка, его мощность составляет 16 тыс. тонн продукции в год.