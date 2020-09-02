«Детский мир» продан. Он станет первой компанией в РФ с 100% акций в свободном обращении

АФК «Система» вместе с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) объявили о завершении ускоренного размещения 25% + 1 акция компании «Детский мир», таким образом, решив продать весь свой пакет. Акции будут проданы по цене 112 руб. за штуку. «Системе» перед продажей принадлежит 20,38% акций «Детского мира», РКИФ – 4,62%. В совокупности они получат от сделки примерно 20,69 млрд руб., в том числе «Система» — 16,87 млрд.

Продажа оставшегося пакета сторон в капитале «Детского мира» cделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении — это историческое событие для российского рынка капитала, указывает АФК «Система».

«Детский мир» стал историей успеха для АФК «Система»: с момента IPO компании на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес нам более 60 млрд рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов, — говорит Владимир Чирахов, президент АФК «Система», который руководил «Детским миром» восемь лет, придя в 2012 г.

С выходом крупных инвесторов из капитала «Детского мира», которые предпочитали держать бумаги, ликвидность акций компании повысится, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Уйдет в прошлое и риск нового предложения акций от существующих акционеров. Кроме того, менеджмент «Детского мира» четко представляет дальнейшее развитие компании.

В начале 1990-х годов «Детский мир» владел лишь двумя десятками магазинов, а сейчас это сеть с 784 магазинами, быстрорастущими онлайн-продажами, которая доминирует на российском рынке детских товаров, а также работает в Казахстане и Белоруссии.

АФК «Система» планирует использовать вырученные от продажи акций средства в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Члены совета директоров «Детского мира», аффилированные с АФК «Система», сохранят места, но после завершения сделки начнут поиск новых кандидатов — большинство в совете будет принадлежать независимым директорам.

Любопытно, что в 2018 г. на пакет «Системы», которой тогда принадлежало 52,1% акций «Детского мира» претендовал миллиардер Сулейман Керимов.