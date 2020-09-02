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В регионе начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за рубежа

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В регионе начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за рубежа
Иллюстрация: DK.RU

Роспотребнадзор намерен наказать свердловчан, которые вернулись с зарубежного отдыха и не предоставили ведомству результаты тестов на COVID-19. Им грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

#ТУРИЗМ#КАРАНТИН#НОВОСТИ

Управление Роспотребнадзора (РПН) по Свердловской области составило административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») на 18 человек, вернувшихся из-за рубежа.

Материалы уже переданы в суд, — сообщает пресс-служба ведомства.

Представители управления подчеркнули, что административных дел может быть больше: сейчас РПН ищет еще 193 человека, которые также не отправили тест на коронавирус по возвращению из-за границы.

Опасения сотрудников ведомства понятны: у 11 свердловчан, которые выезжали на отдых за рубеж и сдали по прибытии тесты, подтвердился коронавирус. Всего же, по данным ведомиства, с 1 августа из зарубежных поездок вернулись 2,9 тыс. свердловчан.

Как сообщал DК.RU, с 1 августа Россия открыла сообщение с рядом зарубежных стран — с марта границы страны были закрыты из-за пандемии. Сейчас разрешены поездки с любыми целями в такие страны, как Великобритания, Танзания, Турция, Абхазия. Всем туристам перед возвращением из другой страны нужно заполнить специальную анкету на портале госуслуг, по прибытии необходимо сделать тест ПЦР на COVID-19 и результаты подгрузить также на «Гослуслуги» либо направить их на адрес электронной почты управления — testcovid@66.rospotrebnadzor.ru. Отметим, что эти правила не касаются туристов, прибывших из Абхазии: по возвращению из этой страны никаких тестов не требуется.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 115 случаев COVID-19, выписаны из больниц 50 пациентов, подтвердились шесть смертей от заболевания. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25547, напоминает JustMedia. За все время пандемии уральские медики вылечили 20072 человека, 460 пациентов спасти не удалось.

Автор: Мария Смирнова
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