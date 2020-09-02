Владелец «Сима-ленда» получил благодарственное письмо от Путина

Благодарственное письмо с подписью главы России датировано 23 июня 2020 г., Андрей Симановский получил его 1 сентября.

Благодарю вас за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов в сфере защиты здоровья граждан и развитие благотворительной деятельности, — говорится в документе.

Напомним, во время пандемии Андрей Симановский активно помогал медучреждениям области в приобретении средств индивидуальной защиты, медборудования и тестов для выявления COVID-19. Кроме того, Симановский наряду генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным входит в число учредителей Фонда святой Екатерины, который в августе передал 30 новых автомобилей скорой помощи в соответствующую службу Екатеринбурга. В общей сложности на покупку автомобилей выделили 134 млн руб.

К благотворительной деятельности Андрея Симановского стоит отнести и реконструкцию школы №106 на Вторчермете — в этой школе учился когда-то сам бизнесмен. Обновление длится уже несколько лет. В 2014 г. руководство образовательного учреждения обратилось к Симановскому с просьбой отремонтировать спортзал. С тех пор каждый год реконструируются все новые помещения. К 1 сентября 2020 г. была отремонтирована половина классов и полностью облагорожена территория.

Реконструкция будет идти и дальше: вчера Симановский презентовал эскизы будущего фасада школы, а также открытого физкультурно-оздоровительного комплекса, который разместится на территории школы.

Отметим, благодарственное письмо — не первая награда, которую Симановский получает от президента РФ. Ранее DK.RU сообщал, что Владимир Путин подписал указ о награждении екатеринбургского бизнесмена медалью «За заслуги перед Отечеством». Андрей Симановский удостоился ее за «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». 3 марта эту награду предпринимателю вручил губернатор Евгений Куйвашев. А в конце июля глава региона присвоил Симановскому звание Почетного гражданина Свердловской области.

Добавим также, что Андрей Симановский вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом».