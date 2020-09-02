Принципы автоматизация пищевой промышленности обсудят на Иннопром онлайн

Cпикеры конференции:

Мария Елкина , директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России;

, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России; Светлана Проданова , начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России;

, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России; Артём Белов , генеральный директор «Национального союза производителей молока»;

, генеральный директор «Национального союза производителей молока»; Роман Саломатин , заместитель директора по направлению «Пищевое машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш»;

, заместитель директора по направлению «Пищевое машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш»; Владилен Фуфаров , генеральный директор АО «СМАК»;

, генеральный директор АО «СМАК»; Михаил Кузьмин , председатель совета директоров Ready Robot;

, председатель совета директоров Ready Robot; Андрей Данилов, руководитель отдела развития бизнеса Промышленной Робототехники FANUC;

Модератором дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, международный и российский опыт: что необходимо крупным и средним предприятиям, какие решение помогут увеличить эффективность производства.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.