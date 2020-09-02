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Принципы автоматизация пищевой промышленности обсудят на Иннопром онлайн

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Принципы автоматизация пищевой промышленности обсудят на Иннопром онлайн
Иллюстрация: Иннопром онлайн

2 сентября на платформе Иннопром онлайн состоится сессия, посвященная технологиям стимулирования взрывного роста пищевой промышленности. Просмотр трансляций доступен всем желающим.

Cпикеры конференции:

  • Мария Елкина, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России;
  • Светлана Проданова, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России;
  • Артём Белов, генеральный директор «Национального союза производителей молока»;
  • Роман Саломатин, заместитель директора по направлению «Пищевое машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш»;
  • Владилен Фуфаров, генеральный директор АО «СМАК»;
  • Михаил Кузьмин, председатель совета директоров Ready Robot;
  • Андрей Данилов, руководитель отдела развития бизнеса Промышленной Робототехники FANUC;

Модератором дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, международный и российский опыт: что необходимо крупным и средним предприятиям, какие решение помогут увеличить эффективность производства.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Справка

 
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это одна из самых крупных дискуссионных площадок, на которой выступают ведущие российские и международные эксперты, руководители компаний, представители федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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