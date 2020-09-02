Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым заместителем министра

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 21-летняя Айшат, назначена на пост первого заместителя министра культуры республики, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Это решение он назвал твердо взвешенным, пояснив, что Айшат, несмотря на молодые годы, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры».

Последние годы Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, который основала ее мать Медни Кадырова в 2009 г., в марте 2020 г. она была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

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Инициатива о назначении Айшат Кадыровой исходила от министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, следует из поста Рамзана Кадырова: «Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ». «Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — добавил глава республики.

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В 2018 г. Русская служба Би-би-си составила подробную карту расстановки власти в Чечне: по подсчетам издания, из 158 высокопоставленных чиновников 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане и еще 12% — его друзья и их родственники.