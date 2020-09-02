Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.09
73,58
88,15
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым заместителем министра

5 740
Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым заместителем министра
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Назначение глава Чечни объяснил тем, что, несмотря на молодость, Айшат Кадырова «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры».

#КАДЫРОВ#НОВОСТИ

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 21-летняя Айшат, назначена на пост первого заместителя министра культуры республики, написал Кадыров в своем телеграм-канале. Это решение он назвал твердо взвешенным, пояснив, что Айшат, несмотря на молодые годы, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры». 

Последние годы Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, который основала ее мать Медни Кадырова в 2009 г., в марте 2020 г. она была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Читайте также >>> Фиаско Путина? Как Кадыров и Мишустин поспорили о закрытии границ — и о чем это говорит

Инициатива о назначении Айшат Кадыровой исходила от министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, следует из поста Рамзана Кадырова: «Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ». «Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — добавил глава республики. 

Читайте также >>> Рамзану Кадырову принадлежит 128 скаковых лошадей. Он заработал на них 100 млн руб.

В 2018 г. Русская служба Би-би-си составила подробную карту расстановки власти в Чечне: по подсчетам издания, из 158 высокопоставленных чиновников 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане и еще 12% — его друзья и их родственники.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга
    71 891
  • Прививки в Ночь музыки, новая вспышка, больница на карантине. Все о COVID-19 на 1 сентябряПрививки в Ночь музыки, новая вспышка, больница на карантине. Все о COVID-19 на 1 сент...
    51 681
  • Новой госпомощи не будет, что известно о расследовании Навального. Главное 31 августаНовой госпомощи не будет, что известно о расследовании Навального. Главное 31 августа
    24 197
  • Интернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летнихИнтернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летних
    16 535
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.