Монахини отказались уходить от экс-схиигумена Сергия. Епархия пригрозила их расстричь

153 насельницы Среднеуральского женского монастыря заявили о своей верности схимонаху Сергию и отказались покидать обитель. Открытое письмо, подписанное ими, опубликовал Всеволод Могучев, выполняющий роль пресс-секретаря при опальном церковнике.

Мы, нижеподписавшиеся насельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», добровольно, осознанно и окончательно приняли решение оставаться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» вместе со своим духовником схиигуменом Сергием (Романовым), — говорится в опубликованном документе.

По словам Могучева, на сегодня в монастыре постоянно проживают 520 человек, свои подписи под обращением к благочинному монастырей Екатеринбургской епархии игумену Иерониму (Миронову) оставили 153 насельницы, которым Екатеринбургская епархия предложила покинуть обитель.

Официальные церковные власти опубликовали ответное письмо, в котором предупредили, что могут расстричь монахинь.

Монаха невозможно наказать, поскольку он сам добровольно решил избрать путь уничижения, покаяния и самоотверженного служения Церкви. […] Но когда монах лишь по виду несет жизнь покаянную, а по факту самовольную — Святая Церковь, отвергающая всякую ложь, вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни, в случае упорства объявит об этом открыто, тем самым отделив настоящих монахов от тех, кто лишь носит монашескую одежду, но не ведущих монашескую жизнь, — заявил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

Он добавил, что монахини не выбирают, в какой обители будут нести послушание.

Они могут быть направлены в любой монастырь и при постриге заранее соглашаются с исполнением этого послушания, — пояснил игумен.

Напомним, противостояние в монастыре длится уже несколько месяцев. Как писал DK.RU, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

Бывший настоятель должен был покинуть монастырь и передать его под управление епархии. Однако этого до сих пор не произошло.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать. Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорит в том числе о правительстве страны, а также «мифе о коронавирусе».