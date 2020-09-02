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Кредитные карты стали новой проблемой для банков. Пока россияне рекордно сократили расходы

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Кредитные карты стали новой проблемой для банков. Пока россияне рекордно сократили расходы
Иллюстрация: DK.RU

«Клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга». Реструктурированная задолженность по кредитным картам резко выросла.

#НОВОСТИ

Российские банки стали гораздо чаще пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам, выяснили в рейтинговом агентстве АКРА. Так, если на 1 апреля в основном реструктурировали потребительские и ипотечные кредиты, 53% и 42% соответственно, а доля кредиток составляла 1%, то к 1 августа доля реструктурированных долгов россиян по кредитным картам подскочила до 12%, объем такой задолженности вырос до 80-85 млрд руб., оценивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

В коронакризис банки запустили различные программы поддержки заемщиков, и, по данным ЦБ, с 20 марта по 26 августа реструктурировали более 1,6 млн розничных кредитов на 734 млрд руб. Количество обращений по поводу кредитных карт также значительно выросло. 

Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — говорит Носова, указывая, что такая тенденция свидетельствует об ухудшении качества задолженности физлиц. 

Доля просрочки в розничном портфеле банков в 2020 г. составляет в среднем 4,6%, оценивает АКРА. В четвертом квартале 2020 г. или в начале 2021 г. картина может ухудшиться, не исключают эксперты. 

Вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока, — полагают аналитики, называя в качестве причин рост безработицы и падение реальных доходов.

При этом в первую половину 2020 г. россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. руб. — этот рекорд с 2006 г., выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сильнее всего снизились траты на путешествия, рестораны и одежду: многие россияне стремятся сформировать финансовую подушку на черный день.

Автор: Андрей Пермяков
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