Точка в крупном ТЦ или стрит-ритейл? Как выбрать помещение для бизнеса

Специалисты сервиса для малого и среднего бизнеса МТС Касса рассказали, на что обращают внимание опытные предприниматели при выборе места для торговой точки.

1. Формат помещения

— Небольшой торговый центр

Аренда площади в районном ТЦ стоит относительно недорого, за коммунальные услуги платит арендодатель, уборка тоже может быть включена в стоимость. Этот вариант подойдет тем, кто хочет избежать сильной конкуренции и готов работать с невысоким, но постоянным потоком покупателей. Так, в районных торговых центрах часто находятся магазины товаров для дома, детских товаров, книжные и зоомагазины.

— Крупный ТРЦ

Некоторые предприниматели готовы заплатить больше и разместить свой магазин в крупном ТЦ, прежде всего из-за высокого трафика. Но деньги могут не решить задачу привлечения новых покупателей. С одной стороны, в крупном центре могут найти место как магазины одежды и обуви, техники, косметики, так и продавцы подарочной упаковки, аксессуаров для смартфонов и цветочные магазины. Но при этом важно проанализировать, впишется ли торговая точка в концепцию ТРЦ и сможет ли конкурировать с другими брендами, это определяет оправданность высокой стоимости аренды.

— Стрит-ритейл

Еще один тип размещения бизнеса — стрит-ритейл: небольшие помещения на первых этажах жилых зданий или бизнес-центров. Среди преимуществ такого варианта недорогая аренда и возможность расположить магазин «на виду», например, на центральной улице города или в деловом центре. Правда, коммунальные услуги придется оплачивать отдельно, а согласовывать документацию для вывески баннеров — самостоятельно. Такой вариант часто выбирают рестораны и кафе, продуктовые магазины, ателье, салоны красоты, кондитерские.

2. Локация

Подходящее место для бизнеса можно определить по нескольким параметрам:

— Доступность

Необходимо оценить транспортную инфраструктуру вблизи точки. Сюда относится и близость к остановкам общественного транспорта, и места для парковки автомобилей. Если планируется разместить бизнес в крупном торговом центре на окраине города, нужно узнать, ходят ли до него автобусы или шаттлы. До ТЦ за пределами центра Екатеринбурга (Мега, «Радуга Парк», «Академический», «Глобус» и др.) можно без проблем добраться не только на личном автомобиле, но и на общественном транспорте.

— Тип района

Спальные районы пойдут для тех, кто планирует открыть ресторан, кафе, книжный магазин или сувенирную лавку. Необязательно выбирать центр города — жители Екатеринбурга совершают повседневные покупки недалеко от дома, к примеру, пользуются услугами ателье, парикмахерских, покупают продукты и лекарства. Для таких типов торговли спальные районы подойдут как нельзя лучше.

— Расположение конкурентов

Нередко можно увидеть рядом два, а то и несколько магазинов, которые продают похожие товары. Открыть бизнес вблизи конкурента может быть выгодно предпринимателям, которым есть чем выделиться в сравнении с ним. В таком случае есть шанс поработать с трафиком конкурента и увеличить собственную клиентскую базу. Этот совет актуален как для стрит-ритейла, так и для точки в торговом центре.

— Проходимость

Магазины конкурентов вблизи выбранного места помогут оценить этот показатель. Можно посетить их несколько раз в разное время, оценить поток, конверсию и наличие целевой аудитории. Чтобы повысить трафик магазина в торговом центре, важно выбрать правильное расположение точки. Обычно самыми «горячими» местами в ТЦ считаются зоны на первом этаже, находящиеся недалеко от главного входа и крупного продуктового магазина.

3. Расчёт площади

Чтобы ожидаемым посетителям и персоналу было комфортно находиться в магазине, следует грамотно рассчитать площадь помещения.

— Выберите формат

Открытие островка в ТЦ и отдельного помещения требует разной площади. Для первого стандартный размер 5-10 м2, а для второго нужно учесть вид бизнеса, товара и способ демонстрации ассортимента.

— Оцените товар

По габаритам и типу ассортимента продумайте его расположение на витрине или на полках. По количеству товара оцените, сколько вы можете его оставить в торговом зале.

— Учтите проходимость

После подсчета проходимости не забудьте учесть этот показатель при выборе площади помещения.

— Включите прочие условия

Не забудьте включить в расчет необходимые дополнительные площади: под примерочные, диванчики, помещение для персонала, уборную. В некоторых торговых центрах есть отдельное помещение для склада. Если вы открываетесь как стрит-ритейл, склад нужно организовывать самостоятельно на арендуемой площади.

4. Цена аренды

При выборе помещения большую роль играет цена. Договор аренды должен описывать, как и в какой валюте она рассчитывается, в каких случаях возможно изменение платы. Расчет цены обычно ведется по фиксированной ставке или проценту с оборота. Первое условие выгоднее для магазина со стабильным оборотом на протяжении всего года. Если показатели бизнеса сильно различаются в разные месяцы, то удобнее вторая опция.

Обычно плата за аренду рассчитывается в рублях, но бывают и исключения. Если зданием владеет иностранная компания, арендодатель может предложить расчет по курсу доллара или евро. Для предпринимателей, которые продают в рублях, это может быть очень невыгодно.

Также в договоре должны быть указаны условия изменения цены. По закону оно возможно только через год после подписания договора и не чаще одного раза в год. Соответственно, по договору на 12 месяцев и меньше изменение платы за аренды неправомерно.

С недавнего времени компании малого и среднего бизнеса имеют право в одностороннем порядке расторгать договор аренды с торговым центром досрочно. Это поможет избежать ситуаций, когда магазин закрыт от посетителей не по вине предпринимателя, но платить за аренду приходится. Но неприятным сюрпризом может стать желание арендодателей компенсировать эти риски повышением цены и тем самым сделать аренду менее доступной для малого и среднего бизнеса. Поэтому перед тем, как решиться заплатить больше, попробуйте найти наиболее оптимальный вариант.

5. Условия договора

Цена аренды должна быть обязательно указана в договоре, иначе соглашение не считается действительным. Кроме того, есть ряд условий, которые обеспечат вам юридическую безопасность. Так, арендные каникулы отменяют платежи за помещение полностью или частично во время ограничений пользования объектом (ремонт здания и др.). Стоит учесть это в договоре.

Обязательные пункты в соглашении — описание объекта аренды (адрес, площадь, назначение помещения, инвентарный номер) и указание собственника. Если договор заключается через подрядчика, дополнительно должны быть представлены доверенность и агентский договор.

Это основные нюансы, которые стоит учесть при аренде площади под бизнес. Перед подписанием договора следует внимательно изучить его и при необходимости проконсультироваться с юристом.