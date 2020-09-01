«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга

Екатеринбург и другие муниципалитеты Свердловской области предложили переименовать, включив в их название наименование региона. Предложение подготовлено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Уральским институтом регионального законодательства, пишет JustMedia.

Такое предложение обсуждалось на заседании рабочей группы по внесению изменений в Устав Екатеринбурга. Изменения вносятся согласно ФЗ 87, унифицирующему наименования муниципалитетов в России.

Если инициатива будет принята, Екатеринбург официально будет называться «городской округ Екатеринбург Свердловской области».

Депутат гордумы Екатеринбурга, член рабочей группы Константин Киселев сообщил, что такое предложение повлечет необходимость внесения изменений в федеральные законы, областные и муниципальные правовые акты.