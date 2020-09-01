«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга
Инициатива может обернуться необходимостью внесения изменений в порядка 70 областных законов, а также в другие законодательные акты, где упоминается Екатеринбург.
Екатеринбург и другие муниципалитеты Свердловской области предложили переименовать, включив в их название наименование региона. Предложение подготовлено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Уральским институтом регионального законодательства, пишет JustMedia.
Такое предложение обсуждалось на заседании рабочей группы по внесению изменений в Устав Екатеринбурга. Изменения вносятся согласно ФЗ 87, унифицирующему наименования муниципалитетов в России.
Если инициатива будет принята, Екатеринбург официально будет называться «городской округ Екатеринбург Свердловской области».
Депутат гордумы Екатеринбурга, член рабочей группы Константин Киселев сообщил, что такое предложение повлечет необходимость внесения изменений в федеральные законы, областные и муниципальные правовые акты.
Только в Свердловской области нужно изменить 67 областных законов. Но это ладно. Следом пойдут десятки тысяч муниципальных правовых актов. Ведь в каждом из наших упоминается — муниципальное образование «город Екатеринбург». И аналогично в Ирбите, Серове, Талице и далее по списку. Все это умножьте на количество регионов и муниципальных образований в них. Представили объем бессмысленной работы? Изменить буковки на буковки. Теперь представьте объем временных затрат (чиновников, депутатов и всех других, кто связан с официальными бумагами) и, конечно, объем денег на бумагу, трудозатраты, новые публикации нормативных актов и т.д. Ради изменения буковок и унификации названий, — написал Константин Киселев на своей странице в соцсети Facebook.