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«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга

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«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Инициатива может обернуться необходимостью внесения изменений в порядка 70 областных законов, а также в другие законодательные акты, где упоминается Екатеринбург.

#ЧИНОВНИКИ#ГОРОД#НОВОСТИ

Екатеринбург и другие муниципалитеты Свердловской области предложили переименовать, включив в их название наименование региона. Предложение подготовлено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Уральским институтом регионального законодательства, пишет JustMedia.

Такое предложение обсуждалось на заседании рабочей группы по внесению изменений в Устав Екатеринбурга. Изменения вносятся согласно ФЗ 87, унифицирующему наименования муниципалитетов в России.

Если инициатива будет принята, Екатеринбург официально будет называться «городской округ Екатеринбург Свердловской области».

Депутат гордумы Екатеринбурга, член рабочей группы Константин Киселев сообщил, что такое предложение повлечет необходимость внесения изменений в федеральные законы, областные и муниципальные правовые акты.

Только в Свердловской области нужно изменить 67 областных законов. Но это ладно. Следом пойдут десятки тысяч муниципальных правовых актов. Ведь в каждом из наших упоминается — муниципальное образование «город Екатеринбург». И аналогично в Ирбите, Серове, Талице и далее по списку. Все это умножьте на количество регионов и муниципальных образований в них. Представили объем бессмысленной работы? Изменить буковки на буковки. Теперь представьте объем временных затрат (чиновников, депутатов и всех других, кто связан с официальными бумагами) и, конечно, объем денег на бумагу, трудозатраты, новые публикации нормативных актов и т.д. Ради изменения буковок и унификации названий, — написал Константин Киселев на своей странице в соцсети Facebook.

Автор: Анна Хлебникова
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