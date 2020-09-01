Здание скандального вуза-банкрота распродадут по частям

На часть помещений обанкротившегося «Уральского финансово-юридического института» в Екатеринбурге нашелся покупатель. Согласно данным портала «Федресурс», три помещения площадью порядка 268 кв. м цена за 15 млн руб. приобрело «Общество защиты прав собственников и арендаторов недвижимости» из Санкт-Петербурга.

Ранее DK.RU рассказывал, что процедура банкротства УрФЮИ, ректором которого является бывший старший следователь облпрокуратуры, а также телеведущий СГТРК Владислав Назаров, была начата по заявлению компании «Лоза», подконтрольной экс-супруге Назарова — Анжелике Виноградовой.

Экс-супруги много лет сражались в судах за права на семиэтажное здание УрФЮИ в центре Екатеринбурга, победу в итоге одержал Назаров, но Виноградова не сдалась. В суде она заявила, что к банкротству вуза привели действия Владислава Назарова. Суд решил привлечь ректора к субсидиарной ответственности.

Добавим, что изначально в рамках процедуры банкротства на торги был выставлен принадлежащий УрФЮИ старинный особняк на ул. Горького, 6 за 70 млн руб. Однако позже Владислав Назаров выступил против продажи здания, поскольку особняк является объектом культурного наследия.

Кроме того, на торги выставлены герб и надпись УрФЮИ за 84 тыс. руб., а также недостроенное здание в Среднеуральске площадью 44,8 кв. м. Помещение построено на 70%, кроме того, к недвижимости прилагается земельный участок площадью 783 кв. м. Начальная стоимость лота оценивалась в 9 млн руб.

Отметим, что в 2016 г. Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института и лишил его права принимать абитуриентов. Владислав Назаров тогда изложил свою версию такого развития событий:

В Москве есть люди, которые «заказали» наш институт. Когда они приезжали в Екатеринбург и увидели УрФЮИ, они сказали: «Это здание — шоколадка, оно будет нашим». И вот эти господа решили это здание забрать.

DK.RU также опрашивал участников рынка недвижимости по поводу того, как можно использовать пустующее здание вуза.