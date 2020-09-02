Нападение и защита при банкротстве: в Екатеринбурге пройдет специализированный семинар
11 сентября 2020 года в Екатеринбурге состоится семинар «Взыскание долгов/Банкротство+: искусство нападения и защиты». Это актуальная тема, особенно в постпандемический период.
Специализированный семинар организован юридической компанией «ТРАСТ». Специальный гость — Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства. Мероприятие поделено на два больших блока. Первый — от компании «ТРАСТ» — это собрание полезных и действенных инструментов при банкротстве. Спикеры расскажут о действенных способах взыскания долгов и защиты от них.
Второй блок мероприятия, спикером которого станет Дмитрий Жданухин, посвящен защите от недобросовестного PR-воздействия и нападению, в случаях, когда это необходимо. Эта часть материала наработана в рамках спецкурса «Право и PR», который г-н Жданухин долгое время проводил в МГИМО.
«Сейчас многие кредиторы просто не могут позволить себе ждать окончания длительной по времени и часто затратной по ресурсам процедуры банкротства. Мы предлагаем организовывать расширенную претензионную переписку и иногда выносить обсуждение ситуации в публичную плоскость. Такие ходы иногда дают возможность начать конструктивные переговоры. Однако стоит готовиться к использованию и чисто юридического инструментария. Именно поэтому семинар организуется опытными коллегами-юристами, у которых большое количество успешных кейсов. Однако они понимают, что чисто юридические услуги с современных условиях надо дополнять тем, что составляет суть современной эпохи — коммуникационными методиками», — отмечает спикер.
Семинар «Взыскание долгов/Банкротство+: искусство нападения и защиты», 11 сентября 2020 года, с 10.00 до 15.00 в БЦ «Высоцкий». Регистрация на мероприятие по ссылке.
Справка о Дмитрии Жданухине
Справка о компании «Траст»
В 2008 году компания «ТРАСТ» стала полностью независимой, с кругом постоянных клиентов: крупных игроков строительного рынка (застройщиков и инвесторов, генеральных подрядчиков и субподрядчиков), управляющих и эксплуатирующих компаний.
В штате компании состоят специалисты в самых разных областях: в банкротстве, в области защиты права собственности, в области корпоративного и обязательственного права, в области закупок для государственных и муниципальных нужд, в области оспаривания нормативных и ненормативных актов и т.д.