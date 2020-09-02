Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.09
73,85
87,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Нападение и защита при банкротстве: в Екатеринбурге пройдет специализированный семинар

4 164
Нападение и защита при банкротстве: в Екатеринбурге пройдет специализированный семинар
Иллюстрация: Юридическая компания «ТРАСТ»

11 сентября 2020 года в Екатеринбурге состоится семинар «Взыскание долгов/Банкротство+: искусство нападения и защиты». Это актуальная тема, особенно в постпандемический период.

Специализированный семинар организован юридической компанией «ТРАСТ». Специальный гость — Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства. Мероприятие поделено на два больших блока. Первый — от компании «ТРАСТ» — это собрание полезных и действенных инструментов при банкротстве. Спикеры расскажут о действенных способах взыскания долгов и защиты от них.

Второй блок мероприятия, спикером которого станет Дмитрий Жданухин, посвящен защите от недобросовестного PR-воздействия и нападению, в случаях, когда это необходимо. Эта часть материала наработана в рамках спецкурса «Право и PR», который г-н Жданухин долгое время проводил в МГИМО.

Нападение и защита при банкротстве: в Екатеринбурге пройдет специализированный семинар 1«Сейчас многие кредиторы просто не могут позволить себе ждать окончания длительной по времени и часто затратной по ресурсам процедуры банкротства. Мы предлагаем организовывать расширенную претензионную переписку и иногда выносить обсуждение ситуации в публичную плоскость. Такие ходы иногда дают возможность начать конструктивные переговоры. Однако стоит готовиться к использованию и чисто юридического инструментария. Именно поэтому семинар организуется опытными коллегами-юристами, у которых большое количество успешных кейсов. Однако они понимают, что чисто юридические услуги с современных условиях надо дополнять тем, что составляет суть современной эпохи — коммуникационными методиками», — отмечает спикер.

Семинар «Взыскание долгов/Банкротство+: искусство нападения и защиты», 11 сентября 2020 года, с 10.00 до 15.00 в БЦ «Высоцкий». Регистрация на мероприятие по ссылке.

Справка о Дмитрии Жданухине

 
Дмитрий Жданухин — генеральный директор Центра развития коллекторства, президент Ассоциации корпоративного коллекторства, кандидат юридических наук. Г-н Жданухин также является заместителем председателя Комитета Московской Торгово-Промышленной палаты (МТПП) по вопросам урегулирования долговых споров и повышения платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности и ведущим первых семинаров по коллекторской деятельности и корпоративному коллекторству в России, Казахстане, Украине, Белоруссии и Вьетнаме.
 

Справка о компании «Траст»

 
АО «Юридическая компания «ТРАСТ» образована в 2005 году по инициативе руководства Корпорации «Атомстройкомплекс». Первые дела — юридическое сопровождение строительства с участием иностранных партнеров – гостиницы Park-Inn и проекта «Итальянский квартал».
В 2008 году компания «ТРАСТ» стала полностью независимой, с кругом постоянных клиентов: крупных игроков строительного рынка (застройщиков и инвесторов, генеральных подрядчиков и субподрядчиков), управляющих и эксплуатирующих компаний.
В штате компании состоят специалисты в самых разных областях: в банкротстве, в области защиты права собственности, в области корпоративного и обязательственного права, в области закупок для государственных и муниципальных нужд, в области оспаривания нормативных и ненормативных актов и т.д.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга«Изменить буковки на буковки». Чиновники решили поменять название Екатеринбурга
    75 839
  • Прививки в Ночь музыки, новая вспышка, больница на карантине. Все о COVID-19 на 1 сентябряПрививки в Ночь музыки, новая вспышка, больница на карантине. Все о COVID-19 на 1 сент...
    52 819
  • Новой госпомощи не будет, что известно о расследовании Навального. Главное 31 августаНовой госпомощи не будет, что известно о расследовании Навального. Главное 31 августа
    24 510
  • Интернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летнихИнтернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летних
    16 619
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.