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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Иллюстрация: Pixabay.com

За сутки в стране обнаружено еще 4 729 случаев болезни — с момента обнаружения первых случаев Covid-19 прошло пять месяцев. Умерших насчитывается почти 17,3 тыс. человек.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса, зафиксировано 123 летальных исхода, полностью выздоровело 6 318 человек, сообщил оперативный штаб. Всего зарегистрированное число заболевших достигло 1 000 048. Умерли 17 299 человек, выздоровели 815 705 человек.

За последние сутки в Москве был выявлен еще 641 случай болезни, в Санкт-Петербурге — 185, Московской области — 156, Ростовской — 133, Нижегородской — 132, Ставропольском крае — 125, Свердловской области — 117, Красноярском крае — 109.

Первые зараженные коронавирусом были обнаружены в России 31 января, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба инфицированных — граждане Китая, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. 

 

 
Автор: Андрей Пермяков
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