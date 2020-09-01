Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса, зафиксировано 123 летальных исхода, полностью выздоровело 6 318 человек, сообщил оперативный штаб. Всего зарегистрированное число заболевших достигло 1 000 048. Умерли 17 299 человек, выздоровели 815 705 человек.

За последние сутки в Москве был выявлен еще 641 случай болезни, в Санкт-Петербурге — 185, Московской области — 156, Ростовской — 133, Нижегородской — 132, Ставропольском крае — 125, Свердловской области — 117, Красноярском крае — 109. Первые зараженные коронавирусом были обнаружены в России 31 января, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба инфицированных — граждане Китая, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.