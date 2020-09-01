В Екатеринбурге нарастает конфликт старейшего фитнес-клуба и экс-депутата гордумы

В Екатеринбурге продолжается конфликт старейшего фитнес-клуба «СитиФитнес» и владельца помещения, где располагается клуб — предпринимателя, экс-депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Гаранина из-за накопившихся долгов.

Ранее стало известно, что клуб сети в Екатеринбурге не возобновил работу после того как губернатор снял часть ограничений. Владельцы клубных карт были обеспокоены, что клуб закроется, а клубные карты сгорят. Основатель сети фитнес-клубов «СитиФитнес» Анастасия Юсина рассказывала DK.RU, что возобновление работы при 25% загрузки для огромного клуба площадью 4,5 тыс. м нерентабельно, и подтвердила, что у клуба действительно есть конфликт с арендодателем из-за долга за арендную плату, накопившуюся за время простоя.

Сам владелец здания на ул. Первомайская, 77 в Екатеринбурге Михаил Гаранин также излагал СМИ свою позицию по этому спору. По его словам, у арендатора накопился долг за коммунальные услуги, а в 2019 г. он подал в суд на владельцев клуба «в связи с неоднократными нарушениями договора, сумма долга на тот момент была порядка 15-17 млн руб.». Сейчас, как Михаил Гаранин рассказал интернет-порталу E1, речь идет о долге порядка 10 млн руб., которые он инвестировал в создание клуба и якобы не получил обратно:

Я получил поручительство данных господ. Иначе я бы разорвал договор еще в те года. Но тут снова долги, я стал продавать свои активы, у меня на расчетном счете 0 рублей и 0 копеек уже полгода. Мне тоже нужно платить зарплату и налоги, аренду земельного участка. Все документы в суде, они [владельцы фитнес-клуба] и в 2018 г. грозились разорвать со мной отношения, и в 2019-м, и вот недавно писали, что ищут помещение.

При этом в ресурсоснабжающей компании изданию сказали, что клуб всегда оплачивал коммунальные услуги исправно.

Чтобы прояснить свою позицию, Анастасия Юсина направила DK.RU и клиентам клуба в Екатеринбурге официальное заявление по поводу сложившейся ситуации. В нем она назвала сотрудничество с Михаилом Гараниным «непростым»:

Иногда давлением, иногда шантажом (не буду Вас утомлять потребностями, ибо уже призналась, что желание сохранить клуб заставляло принимать неверные решения) нашему арендодателю удавалось все эти годы регулярно повышать нам сумму аренды за помещение фитнес-клуба, перекладывая на нас даже капитальный ремонт. В 2019 г., несмотря на снижение реальных доходов населения, наша аренда стала, ввиду ежегодной индексации, неподъемной, а пара плохих по продажам месяцев создали разрыв в денежном потоке. Тем не менее, мы верили в то, что сможем реанимировать бизнес. Именно с этой верой мы отдали часть оборудования в залог под реструктуризацию сроков выплаты аренды. Договор об реструктуризации был подписан обеими сторонами, и с момента его подписания все наши платежи, как бы сложно нам ни приходилось, были осуществлены день в день. На 1 апреля 2020 г. все наши обязательства по подписанному документу выполнялись «от А до Я». Данный факт не помешал Михаилу Юрьевичу сказать, что у нас есть задолженность за 2019 г. Ложью является и утверждение, что мы накопили долги по коммунальным платежам. Поставщик коммунальных услуг, компания «ЦКС-Ст», в лице Юрия Михайловича Кочнева, однозначно подтвердил это в прессе.

Как пишет Анастасия Юсина, с 29 марта выручка клуба была равна нулю, и у нее «не было и нет физической возможности оплачивать аренду господину Гаранину»:

Все вышеперечисленное не остановило М.Ю. Гаранина от того, чтобы воспользоваться пандемией как поводом, выставить нам аренду за время простоя в полном объеме, незаконно написать нам уведомление о расторжении договора (сроки оплаты прописаны в дополнительном соглашении от 2019 г.), не пускать нас в условно арендуемое нами помещение (выставить аренду и не пускать нас даже забрать наше имущество — это нонсенс), подтвердить мне в личном сообщении продление договора аренды и не выполнить обязательства.

Владелица фитнес-клуба обратилась к клиентам с просьбой дать ей «время на борьбу» (два месяца, которые в компании отводят на судебные процессы) и не расторгать договоры.

Я не верю, что суд в Екатеринбурге коррумпирован и что судья примет решение в пользу М.Ю. Гаранина, ведь ситуация очевидна! Мы исполняли свои обязательства до начала пандемии несмотря на то, что аренда была очевидно завышена, а отношение нашего арендодателя к нам больше походило на шантаж, чем на партнерство. Но, если произойдет обратное, мы выполним все обязательства перед клиентами в рамках действующего законодательства.

Она также добавила, что с 15 марта ее жизнь «стала адом»:

Я не знала, что принесет завтрашний день: как поведет себя арендодатель, как выплатить зарплаты за «оплаченные выходные дни», выздоровеет ли от новой коронавирусной инфекции ключевой сотрудник, могу ли я вернуться на родину из поездки, что значит мой кашель, как жить дальше… Те, кто общался со мной все это время, вряд ли отдают себе отчет в том, что творилось и творится в моей душе. Я ведь суперпозитивный человек, я боец, я победитель. И от меня не ждут другого. Никто не готов видеть мои слезы, мое уныние, мое разочарование. Я буду бороться, я буду общаться с неадекватным арендодателем в Екатеринбурге (слава богу, единственным из всех клубов) буду отвечать на вопросы клиентов, хотя иногда это не вопросы, а издевательства (я даже не обижаюсь на людей, которые сейчас в стрессе от ситуации и готовы за 2000 руб. часами обливать меня грязью), я буду добиваться справедливости!

DK.RU следит за развитием этой ситуации.