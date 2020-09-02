«Если власть хочет жить долго, ей надо встраивать в свои ряды интеллектуальную элиту»

Владимир Фролов, научный руководитель в Copernicus Gold:

— Еще в советские времена меня тянуло давать советы большим начальникам.

Помнится такая история. Я году этак в 1987-м беседовал с большим госплановским чиновником и предлагал переустроить Советский Союз. Идея была до очевидности проста. Дать всем желающим не четыре сотки, как тогда было принято, а по гектару. Страна, мол, большая, всем земли хватит. Дать на три года, и за это время человек должен построить дом. Помочь ему кредитом, конечно. Не построит, забрать обратно. Продавать землю нельзя никогда. Этакое родовое поместье.

Разрешить выращивать все, кроме наркоты. Дать возможность самому продавать на базаре мясо, ягоды, фрукты и овощи или привлечь к этому существовавший тогда Потребсоюз.

Выгоды. Появятся в изобилии продукты питания. Все довольны. Люди будут жить в больших домах, а не в хрущобах. Повысится рождаемость — будет место в большом доме для детей, а использование детского труда на этом гектаре тоже станет стимулом рожать детей.

Чиновник мне возразил — навкалываются у себя на участке и не смогут хорошо работать на заводе. Я спросил его, а если все выходные квасят, то что — проявляют трудовой героизм по понедельникам?

После началась политпропаганда о мелкотоварных хозяйчиках, из рядов которых ежеминутно, ежечасно появляется частнособственнический элемент, чуждый нашему социалистическому строю.

Принял бы эту идею народ? Даже не сомневаюсь. На ура!!! С продуктами в то время была напряженка. Людям давали по четыре сотки во всяких болотах и неудобьях. Они их осушали, привозили землю, удобряли, стоили маленькие домики. Все становились мичуринцами и выращивали на этом клочке земли рекордные урожаи. Есть-то хочется. А тут гектар, да еще и не на болоте! С руками бы оторвали!!!

С такими дураками из Госплана мы и потеряли страну.

Рискну еще раз дать совет. Уже нынешней власти. Не про гектар.

Вспомню Солженицына. С несколько поникшей ныне популярностью. Но предугадавшего будущий распад СССР и даже предлагавшего желательный для нового Союза сценарий.

Он писал о мягком подбрюшье СССР (южные республики), от которого страна должна избавиться. То же он писал и о Прибалтике, не ставшей близкой России. Он называл Россию, Белоруссию, Украину и Казахстан как оптимальную конфигурацию для новой усеченной страны. Казахстан, я думаю, по причине в то время большой доли русского населения, проживающего там.

Не буду произвольно добавлять или минусовать какие-то страны.

Бытует маргинальная, на мой взгляд, точка зрения, что, мол, нам постоянно гадят англичане, Европа, Америка, наймиты Запада с прочими завербованными врагами народа и иностранными агентами, а не сама страна и ее власть.

Попробую перейти на бытовой уровень. Стали бы милые дамы вступать в брак с парнем, который тащит из дома все вещи, доставшиеся ему в наследство от родителей, пускает в свой огород соседей, которые разворовывают урожай, постоянно участвует в разных скандалах и драках, а бОльшую часть денег тратит на изготовление кастетов и кистеней? А когда престарелые родители спрашивают буйного сына, будет ли он меньше пить, то он отвечает, что это они будут меньше есть и дольше работать.

Смею думать, что девицы-красавицы мечтают о другом соседе — домовитом, с полными амбарами и хлевами, справедливом и честном, любящем своих домочадцев. И с крепкими кулаками, которые не позволяют разворовывать его добро. Именно к таким парням и стоит очередь из невест.

Я всегда пишу одно и то же, собственно говоря, о чем пишут все — от коммунистов до капиталистов. Экономика — царица успеха во всех делах. Приправленная справедливостью и честностью.

России для международного успеха нужно именно это. Эффективная экономика, справедливое и честное отношение к своим и чужим гражданам. Для того чтобы меня не обвиняли в прекраснодушии и пустой болтовне, скажу, что я уже написал три таких проекта по трансформации страны.

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«Как умеет, так и рулит». Почему наукой стали руководить не академики, а завхозы

Критикуйте. Поправляйте. Пишите сами. Ну, а резвые форейторы прогресса пусть приделывают к реформам ноги и двигают их в нашу новую, надеюсь, более благополучную и счастливую жизнь.

Я далек от политики, но, тем не менее, рискну дать совет. Урок Хабаровска и Минска должен быть обязательно выучен. Всеми. И сделаны не дурацкие, а правильные выводы. Тоже всеми.

В этом сентябре состоятся относительно малозначимые для власти выборы. Их надо провести показательно демократично. Без вычеркивания из списков неугодных кандидатов, без голосований на пеньке, электронном и бумажном вбросе голосов. Не торопить выборы в Госдуму и президента. Пусть проходят в законодательно утвержденные сроки. А за этот год до выборов в Госдуму провести кардинальные реформы. В первую очередь, в экономике и пенсионном обеспечении. Прекратить расхищать бюджетные деньги и рассовывать их по частным карманам. Тогда победа на выборах не потребует никаких фальсификаций.

Да, я знаю, что никто и ничего делать не будет. Кто я для ныне властных и всемогущих со своими советами? В лучшем случае, «глубинный народ», а то и пыль на дороге. Но жизнь, она переменчива. Кто-то превращается в прах, а кто-то восстает из тлена.

С поучений перейду на анекдоты. В Испанию приехал американец. Друг-испанец пригласил его на корриду. Американец в восторге. Испанец ведет гостя в ресторан Коррида. Подали фирменное блюдо «Коррида»: громадные зажаренные яйца быка. Американцу блюдо очень понравилось.

В следующий приезд американца в Испанию опять коррида. Бык убил тореадора. Опять ресторан, опять подают фирменное блюдо коррида. На тарелке маленькие сморщенные жареные яйца. Возмущенный американец требует хозяина ресторана. Хозяин: «В тот раз тореадор убил быка, сейчас бык убил тореадора, но наш ресторан должен работать всегда».

Все в этом мире течет и все меняется. В том числе и бык с тореадором своими местами.

P.S. У меня есть собственная теория о причине краха СССР. Думаю, страна рухнула, когда все этажи власти заняли сталеглазые чиновники, а умные и образованные встали к ним в оппозицию. На исторически длинных промежутках времени всегда выигрывают умные. Поэтому если власть хочет жить долго и успешно, то ей надо встраивать в свои ряды интеллектуальную элиту. Но вот как бы еще научиться определять, кто умный, а кто только изображает из себя умного. Американцы и китайцы, похоже, уже научились. Очередь за Россией.