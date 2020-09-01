Год переездов и релокаций. Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2020 году?

2020 год войдёт в историю не только как год вызовов, связанных с пандемией, но и как год сопутствующих глобальных перемен на рынке арендной недвижимости, год смен арендодателей, переездов, релокаций и реорганизации офисных пространств и торговых точек.

Курс на мобильность, гибкость, многофункциональность, проектный подход и устойчивость к любым вызовам, поставил непростую задачу перед собственниками коммерческой недвижимости: принять новые правила, адаптироваться к новым условиям или сделать ставку на план B.

По прогнозам консультантов, во втором полугодии 2020 года офисный рынок ждет трансформация, как в аспекте практик рынка, так и в подходе к организации площадей. Какие именно изменения ждут рынок, обсудят на конференции РБК. Партнером мероприятия выступает «Деловой квартал».

Среди тем:

Как рынок коммерческой недвижимости переживает кризис?

Какие меры поддержки реализует государство?

Кому выгодны изменения в арендном законодательстве?

Что будет с традиционными форматами коммерческой недвижимости?

Как будут меняться арендные ставки с учетом новых вводных?

Куда направлен вектор спроса?

В каких сегментах и форматах спрос растёт, а в каких стремительно подает и почему?

Какую стратегию и тактику выстраивают арендаторы?

Какие решения и инструменты максимально эффективны в борьбе за рынок?

Модератором беседы выступит Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость». Спикерами конференции выступят Виктория Васильева, заместитель генерального директора по оценке и инвестициям ГК STONE HEDGE, Олег Войцеховский, создатель и управляющий директор Российского Совета Торговых Центров, президент Mapic Russia, Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield. К участию также приглашен Андрей Постников, генеральный директор ГК «Ориентир».

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