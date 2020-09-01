Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
73,80
87,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Год переездов и релокаций. Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2020 году?

4 083
Год переездов и релокаций. Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2020 году?
Иллюстрация: https://pixabay.com/

3 сентября 2020, с 15:00 до 16:00 по московскому времени РБК проведет конференцию, посвященную будущему коммерческой недвижимости. Мероприятие пройдет на платформе Zoom.

2020 год войдёт в историю не только как год вызовов, связанных с пандемией, но и как год сопутствующих глобальных перемен на рынке арендной недвижимости, год смен арендодателей, переездов, релокаций и реорганизации офисных пространств и торговых точек.

Курс на мобильность, гибкость, многофункциональность, проектный подход и устойчивость к любым вызовам, поставил непростую задачу перед собственниками коммерческой недвижимости: принять новые правила, адаптироваться к новым условиям или сделать ставку на план B.

По прогнозам консультантов, во втором полугодии 2020 года офисный рынок ждет трансформация, как в аспекте практик рынка, так и в подходе к организации площадей. Какие именно изменения ждут рынок, обсудят на конференции РБК. Партнером мероприятия выступает «Деловой квартал».

Среди тем:

  • Как рынок коммерческой недвижимости переживает кризис?
  • Какие меры поддержки реализует государство?
  • Кому выгодны изменения в арендном законодательстве?
  • Что будет с традиционными форматами коммерческой недвижимости?
  • Как будут меняться арендные ставки с учетом новых вводных?
  • Куда направлен вектор спроса?
  • В каких сегментах и форматах спрос растёт, а в каких стремительно подает и почему?
  • Какую стратегию и тактику выстраивают арендаторы?
  • Какие решения и инструменты максимально эффективны в борьбе за рынок?

Модератором беседы выступит Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость». Спикерами конференции выступят Виктория Васильева, заместитель генерального директора по оценке и инвестициям ГК STONE HEDGE, Олег Войцеховский, создатель и управляющий директор Российского Совета Торговых Центров, президент Mapic Russia, Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield. К участию также приглашен Андрей Постников, генеральный директор ГК «Ориентир».

Подробности и регистрация на сайте.

Автор: Рекламная служба DK.RU
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Власти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукциюВласти США ввели санкции к военному НИИ в Екатеринбурге. Но смогут покупать его продукцию
    20 640
  • Лукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в БеларусиЛукашенко с автоматом, протестующие с гробом: 22-й день многотысячных протестов в Бела...
    10 933
  • Губернатор наградил создателя «Триазавирина» знаком отличияГубернатор наградил создателя «Триазавирина» знаком отличия
    7 005
  • Интернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летнихИнтернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летних
    15 472
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.