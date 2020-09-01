Год переездов и релокаций. Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2020 году?
3 сентября 2020, с 15:00 до 16:00 по московскому времени РБК проведет конференцию, посвященную будущему коммерческой недвижимости. Мероприятие пройдет на платформе Zoom.
2020 год войдёт в историю не только как год вызовов, связанных с пандемией, но и как год сопутствующих глобальных перемен на рынке арендной недвижимости, год смен арендодателей, переездов, релокаций и реорганизации офисных пространств и торговых точек.
Курс на мобильность, гибкость, многофункциональность, проектный подход и устойчивость к любым вызовам, поставил непростую задачу перед собственниками коммерческой недвижимости: принять новые правила, адаптироваться к новым условиям или сделать ставку на план B.
По прогнозам консультантов, во втором полугодии 2020 года офисный рынок ждет трансформация, как в аспекте практик рынка, так и в подходе к организации площадей. Какие именно изменения ждут рынок, обсудят на конференции РБК. Партнером мероприятия выступает «Деловой квартал».
Среди тем:
- Как рынок коммерческой недвижимости переживает кризис?
- Какие меры поддержки реализует государство?
- Кому выгодны изменения в арендном законодательстве?
- Что будет с традиционными форматами коммерческой недвижимости?
- Как будут меняться арендные ставки с учетом новых вводных?
- Куда направлен вектор спроса?
- В каких сегментах и форматах спрос растёт, а в каких стремительно подает и почему?
- Какую стратегию и тактику выстраивают арендаторы?
- Какие решения и инструменты максимально эффективны в борьбе за рынок?
Модератором беседы выступит Игнат Бушухин, главный редактор «РБК-Недвижимость». Спикерами конференции выступят Виктория Васильева, заместитель генерального директора по оценке и инвестициям ГК STONE HEDGE, Олег Войцеховский, создатель и управляющий директор Российского Совета Торговых Центров, президент Mapic Russia, Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield. К участию также приглашен Андрей Постников, генеральный директор ГК «Ориентир».
Подробности и регистрация на сайте.