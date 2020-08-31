Новой госпомощи не будет, что известно о расследовании Навального. Главное 31 августа

Новых антикризисных меры поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, осенью и зимой в России вводить не планируется. Об этом помощник президента Максим Орешкин сказал на молодежном форуме «Территория смыслов», отвечая на соответствующий вопрос участника форума.

От режима антикризисных действий после стабилизации экономики мы переходим к режиму с самоподдерживающейся экономикой. Есть и так макроэкономические стимулы, бюджетная и кредитно-денежная политика, которая должна помогать восстанавливающемуся спросу. Но дальше шаг за шагом экономика должна восстанавливаться сама. Цель — чтобы в следующем году это восстановление полностью прошло, — заявил помощник президента.

Расследование Навального перед отравлением

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, проведенное в Новосибирске — как раз перед отравлением политика, который сейчас лечится в берлинской клинике Charite и находится в коме. В нем говорится о том, как городской совет Новосибирска монополизировали застройщики — им или их представителям принадлежит 18 из 50 мест в совете. К примеру, в горсовете есть единоросс Алексей Джулай, компания которого «Дискус» строит жилые массивы «Плющихинский» и «Просторный», которые, как говорится в расследовании, отличаются плохим качеством застройки и благоустройства, и при этом «Дискусу» принадлежит практически вся инфраструктура в этих жилых районах.

При этом в одном округе с Джулаем пытался избраться кандидат от «умного голосования» Даниил Маркелов — 31 августа стало известно, что его сняли с выборов по решению суда: его подписи признали недействительными, как утверждают в ФБК, это организовано в интересах Джулая.