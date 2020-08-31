Интернет-глянец «Моменты» приостановил работу. Его перезапустят на аудиторию 20-летних

На прошлой неделе приостановил свою работу екатеринбургский портал глянцевой направленности «Моменты» (издатель — «Сибирско-Уральская медиакомпания», в которую входят также агенство «Ура.ру», франшиза РБК-Тюмень и сайт «Моменты Тюмень», бенефициар — предприниматель Алексей Бобров, прим.ред.). В тот же день на сайте «Ура.ру» появилась заметка, подписанная руководителем «Сибирско-Уральской медиакомпании» Михаилом Вьюгины, в которой он рассказал, что проект будет перезапущен в 2021 г. в новом формате, ориентированным «на контакт с пассионарными, содержательными молодыми [людьми]».

В 2021 г. уже нельзя будет быть глянцем — ни бумажным, ни виртуальным: такой формат не соответствует настроениям екатеринбуржцев, — подчкеркнул медиаменеджер.

Сегодня стало известно об увольнении руководителя екатеринбургской редакции «Моментов» Елены Сальник. Как она написала в своем фейсбуке, увольнение было инициировано менеджментом медиакомпании.

Портал «Моменты» был запущен в Екатеринбурге в 2016 г. По данным DK.RU, к настоящему времени он не приносил прибыль акционерам. Г-жа Сальник отказалась комментировать финансовое состояние портала, ссылаясь на политику конфиденциальности. Ей также неизвестно, будут ли уволены остальные сотрудники редакции или им предложат перейти в другой проект.

Между тем осведомленный участник уральского медиарынка полагает, что перезапуск «Моментов» будет заключаться не только в смене формата, но и в смене аудитории. По его информации, новые «Моменты» могут сместить фокус на аудиторию 20-летних «со всеми вытекающими»:

Упор надо делать на видео-контент, а не на тексты. Ключевой канал взаимодействия с молодежью — это не фейсбук и не инстаграм, а соцсеть «Тик-ток», — советует эксперт. И добаляет: — Конкуренция здесь огромная. Конкурировать придется с подростками-блогерами, уже имеющими миллионы подписок. При этом аудитория отличается от традиционной медийной, здесь нет влияния политики и корпораций. И практически отсутствует цензура и регулирование. Заслужить доверие будет сложно. И еще сложнее монетизировать такую аудиторию.

Г-н Вьюгин оказался недоступен для комментария.

Добавим, в последние несколько лет региональный медиарынок переживает непростые времена. Так, в ноябре 2019 г. в Екатеринбурге было запущено новое СМИ — Bombus, бенефициаром которого называли православного миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Однако уже в январе 2020 г. проект остановил работу и перезапустился через несколько месяцев под названием «Октагон».

На телевизионном рынке остались всего три телеканала — «4 канал», «Студия 41» и ОТВ. Интернет-телевидение ЕТВ к 2020 г. прекратило вещание в кабельных сетях, сайт перестал обновляться весной, а летом его владелец Владимир Злоказов объявил о продаже СМИ и переезде в Крым.

Не все гладко и по части газет. В 2016 г. начались проблемы у старейшего издания региона «Уральский рабочий». Тогда стало известно о сокращении сотрудников холдинга, уменьшении количества полос и отказе от цветной печати газеты. В 2017 г. встал вопрос о закрытии издания. После обращения сотрудников о спасении газеты она сменила собственника: медиахолдинг «Уральский рабочий» (также выпускает газету «Вечерний Екатеринбург») передал ее государственному автономному учреждению Свердловской области «Информационно-аналитический центр».

Кроме того, в 2017 г. на продажу был выставлен сайт «Политсовет», а «Урал Бизнес Консалтинг» (совладелец проектов политолог Федор Крашенинников) объявил о поиске инвестора.