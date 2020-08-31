«Он мог бы уйти красиво». Как Лукашенко перечеркнул главное достижение на своем посту

Реальный суверенитет Беларуси — главное достижение 26 лет президентства Александра Лукашенко, считает профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе. Однако теперь, чем бы ни кончились протесты в стране, Лукашенко практически его перечеркнул, сказал эксперт в интервью «Медузе». Пересказываем главное из материала.

Беларусь — весьма благоустроенная страна с хорошей инфраструктурой, которая при иной геополитической ситуации была бы лучше всех готова к вступлению в НАТО или Евросоюз, и достигнуто это под руководством Лукашенко: там практически нет заброшенных сельхозугодий, в отличие от России, прилично выглядят в том числе малые города, есть доверие к системе здравоохранения и соцобеспечения.

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Значительная часть населения занята в промышленности, при этом в стране нет олигархов. Хотя в частном секторе белорусской экономики уже почти 50% занятых, на него приходится 58% всего экспорта из страны, тогда как предприятия создают чуть меньше 70% ВВП. Возможно, часть белорусских предприятий не нужны в Европе, но они нужны в Беларуси и многим нужны в России.

На 1000 жителей Беларуси больше шенгенских виз, чем в любой другой стране в мире. Беларусы много и часто ездят в Европу, особенно в Прибалтику, но предпочитают возвращаться домой. Вступление в ЕС грозит стране «полной реструктуризацией экономической жизни, невероятно болезненной социальной инженерией.

Лукашенко вполне мог и без фальсификаций победить в первом туре выборов с результатом в 53–58% голосов: в Беларуси 2,7 млн пенсионеров и более 1 млн бюджетников, которые ценят спокойствие, инфраструктурную обеспеченность и работающее здравоохранение.

Главная тайна Лукашенко, о чем он, просчитавшись, сказал в недавнем интервью — перестать быть президентом: «Как же я проснусь и уже не президент? А что же мне делать? Я с 38 лет не знаю другого образа жизни». Тогда как ему давно следовало бы подумать о преемнике: передача власти в подконтрольных ему условиях была бы гораздо более безболезненна. Сейчас же использование против митингующих ОМОНа, жестоко разгоняющего протесты, говорит о том, что Лукашенко и его окружение потеряли чутье.

В условиях, когда получаемая тобой информация жестко фильтруется, с течением времени притупляется чутье. Он мог бы уйти красиво, если бы до этого додумался. Теперь он тяжело ранен, возможно, смертельно, хотя это еще не факт.

Момент взятия власти протестующими упущен, но Лукашенко все равно не сможет вернуть страну к тому состоянию, в котором она была до президентских выборов, однако говорить, что его дни сочтены, еще рано. Хотя теперь президент Беларуси потерял политический капитал, приобретенный на Западе, и полностью зависит от Москвы, что ее вполне устраивает и которая пока не хочет его менять.

Без авторитарного режима Лукашенко Беларусь стала бы Крымом гораздо раньше самого Крыма, и нынешняя ситуация — драма и даже трагедия президента Беларуси, без которого ее бы не было как независимой страны.